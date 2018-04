Praha - Krasobruslařka Anna Dušková doufá, že by mohla po rozchodu s Martinem Bidařem stihnout už podzimní závody. V květnu by měla při prvním společném bruslení na ledě otestovat nového partnera, kterého pro ni má vyhlédnutého trenérka Eva Horklová. Dřív to nebylo možné, protože si Dušková pochroumala operované pravé koleno a momentálně ještě bruslit nemůže.

Při tréninku totiž zkoušela odkládat ortézu, se kterou absolvovala olympijské hry i mistrovství světa. "Nelíbí se mi ji pořád nosit. A to nejen esteticky, ale taky to není úplně pohodlné. Většinou na různá cvičení mimo led, kdy nehrozilo, že bych dělala skoky, hlavně ty házené, tak jsem ji už nenosila. Abych donutila to koleno, aby si zvykalo na to, že tu ortézu jednou mít nebudu. Asi to bylo ještě brzo," řekla dnes novinářům.

Koleno si na tréninku vyvrtla a oteklo jí. "Protože jsem si ho včas začala chladit, tak otok rychle zmizel, a myslím si, že to není nic závažného. Přece jenom když je konec sezony, tak je lepší to doléčit," uvedla juniorská mistryně světa z roku 2016.

Čas ji ale trochu tlačí, protože musí hledat nového partnera. Chtěla by znovu závodit od začátku příští sezony. "Budu dělat všechno pro to, abych to stihla, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ještě jsem s tím partnerem nebruslila," poznamenala.

Na rozdíl od Bidaře zůstává v Praze u trenérky Horklové. Hlavně kvůli škole. Je ve třetím ročníku gymnázia. "Myslím, že je důležité mít aspoň střední vzdělání dokončené s maturitou. Dělat střední školu na dálku by bylo složité," vysvětlila. Navíc by ráda na vysokou školu, uvažuje i o medicíně. "Mně ty přírodní vědy hrozně baví. Doufám, že to pak dokážu skloubit s tím krasobruslením, že to všechno stihnu."

První pochybnosti, zda budou moci společně pokračovat, se objevily už při olympiádě. "Ale chtěli jsme dokončit sezonu. Myslím si, že jsme se snažili vymyslet nějaký kompromis. Ale nebylo nijak možné udělat ještě z kompromisu další kompromis tak, abychom s tím oba mohli souhlasit a oba s tím byli spokojení," popisovala Dušková.

Trenérka Horklová se Bidaře snažila přemluvit, aby svůj záměr odejít trénovat do zahraničí přehodnotil. "Protože já jsem chtěla zůstat u ní a v Česku, tak to rozmýšlení bylo spíš na něm," řekla Dušková. Nakonec se oba členové nadějné sportovní dvojice shodli, že se neshodnou, a jejich sportovní cesty se rozdělily.