Plzeň - Do hry přišel v 58. minutě za stavu 1:2 a během necelé půlhodiny slovenský reprezentant Michal Ďuriš dvěma góly rozhodl o vítězství fotbalistů Plzně v jejich derniéře v tomto ročníku Evropské ligy proti Austrii Vídeň. Přesto nebyl osmadvacetiletý útočník či záložník po zápase úplně spokojený, neboť bude muset během zimní přestávky přemítat o své budoucnosti. Není totiž spokojený se svou rolí v týmu.

"Jsem rád hlavně za lidi, kteří přišli, i když v zápase o nic nešlo. Při příchodu na hřiště jsem věřil, že se s utkáním dá ještě něco dělat, ale že jej otočíme, to jsem nečekal. Někdy i taková facka jako vyloučení pomůže, dokázali jsme to i v minulé sezoně proti Spartě, kdy jsme v deseti dokázali zvítězit. Tento zápas byl v něčem podobný," konstatoval Ďuriš.

"Kdybychom postoupili ze skupiny, euforie by byla velká, ale aspoň jsme skončili třetí. Je to malá náplast. Když však budu realistický, z této skupiny jsme měli postoupit. Zlomilo se to hlavně s Astrou doma (1:2), skupina by se vyvíjela úplně jinak," zhodnotil snažení Plzně v Evropské lize.

Radost mohl mít alespoň z ukončené série 14 pohárových duelů bez výhry. "Když si vezmu, jaké zápasy jsme odehráli, většina z nich nebyla úplně špatná. Jedna zlá série skončila a od další sezony snad nastartujeme Plzeň tam, kde bývala v minulých letech," dodal.

Zda u dalšího případného pohárového účinkování Plzně bude i Ďuriš, to zatím není jisté. Zatímco v minulé sezoně dostával dostatek prostoru a v lize dokonce skončil v tabulce střelců s 16 trefami druhý, nyní se mu tolik nedaří. V domácí soutěži má na kontě tři zásahy a v Evropské lize dnes slavil poprvé.

"Když se podíváte na moji minutáž, jsem rád za to, kolik gólů jsem dal, ačkoliv novináři možná považují poslední půlrok za nevydařený. Za moji momentální situaci v týmu ale nejsem rád, možná to byl můj poslední zápas za Viktorku, ale nechci předbíhat," poznamenal čtyřiatřicetinásobný slovenský reprezentant.

"Za ty krásné roky tady jsem rád, a když lidi vyhlašují vaše jméno, tak si pak myslíte, že jste tu asi něco dokázali. Snažil jsem se tvrdě pracovat a věřím, že se mi to vrátí, a možná ty dva góly byly takovým zadostiučiněním," dodal. Pokud by prý někdy odešel z Viktorie Plzeň, jeho další štací by jistě nebyl žádný jiný tým české ligy.

Optimističtěji se k Ďurišově pozici v týmu vyjádřil trenér Roman Pivarník: "Je nás tu osmnáct, potřebujeme kádr rozšířit. Z opor nebude nikdo odcházet, maximálně když přijde skvělá nabídka. Určitě se nechceme hráčů zbavovat. Michal to ví. Poslední měsíc šla Ďurišova hra hodně nahoru. Měl dnes hrát od začátku, ale kvůli změnám jsem to musel změnit. Jsem rád, že formu potvrdil. Šel teď hodně nahoru," uvedl na tiskové konferenci.

Plzeň dnes nastoupila s velmi zredukovanou defenzivou. Nastoupit nemohli Hubník, Limberský ani Matějů. Pravého beka hrál Petržela, levého Kovařík, stopery Řezník a Hejda. Ten byl ale brzy vyloučen a jeho místo zaujal obvyklý defenzivní záložník Hromada. Podle Ďuriše ale nebyla Viktoria v podobné situaci poprvé. "Pamatuji si za trenéra Uhrina, že jsem hrál pravého beka a krajní obránci stopery," zavzpomínal.