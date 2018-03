Letošní odstávky čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany by měly v součtu trvat okolo 230 dnů a ještě asi o tři měsíce kratší by měly být v příštím roce. Elektrárna se vrací do standardního režimu poté, kdy i díky miliardovým investicím získala pro všechny bloky nová povolení provozu. Na snímku pořízeném 20. února 2018 při prohlídce elektrárny je velín pro dozor nad provozem druhého bloku, který se chystá na plánovanou odstávku. ČTK/Pavlíček Luboš