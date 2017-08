Praha - Fotbalisté Dukly vyhráli i druhý domácí zápas v sezoně, když v předehrávce 5. kola první ligy zdolali v pražském derby Bohemians 1905 2:0. O góly se postarali Robert Koval a střídající Zinedin Mustedanagič. Bohemians nevyužili velký tlak za stavu 0:1 a potřetí za sebou vyšli gólově naprázdno. Navíc přišli o svou neporazitelnost v sezoně.

Utkání rozhodla 24. minuta. Domácí zahráli signál z přímého kopu, po Miloševičově centru napálil Brandner tyč. Z dorážky nebezpečně pálil Kušnír, od obránce se míč dostal ke Kovalovi a ten už jej poslal do branky.

Bohemians mohli rychle odpovědět, ale Mašek těsně nedosáhl na míč, aby přehodil gólmana. Krátce nato hosté nevyužili hezkou individuální akci Barteka, který přešel přes tři obránce, ale jeho přihrávku nikdo nezakončil.

Hosté dostali hru pod kontrolu a zatlačili Duklu do obrany. Jenže postrádali přesnější finální fázi a vůbec se nedostávali do zakončení. Dukla v čele se zkušeným stoperem Jiránkem se tak dokázala bez větších obtíží bránit.

Hned po změně stran dal domácí Holenda gól, který ale sudí neuznali kvůli předchozímu ofsajdu. Jinak se opět hrálo hlavně na útočné polovině Bohemians, ale opakoval se obraz z první půle. Až v 68. minutě vyslal první nebezpečnou střelu Kocič, s jehož skákavou ranou z voleje si brankář Rada poradil.

Rozhodnout mohl čtvrt hodiny před koncem Holenda, který se v akrobatické pozici opřel do míče, ale tvrdou ranou branku přestřelil. Sedm minut před koncem už pojistka přišla po brejku. Mustedanagič si naběhl za obranu a lobem přes brankáře vstřelil svůj druhý ligový gól. I ten první dal lobem.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Měli jsme na paměti, že Bohemka neprohrála a že si bude věřit. Její výkony v sezoně se mi hodně líbí. Proto jsme šli do utkání s obrovským respektem k soupeři. Navíc to byl pro nás důležitý zápas, který jsme chtěli zvládnout, abychom měli do reprezentační pauzy klid. Jsem rád, že se to výsledkově povedlo, ale hra ještě není taková, jak bychom si představovali. Dali jsme gól ze standardky, kterou hráči zahráli přesně tak, jak jsme to nacvičovali. Za to musím hráče pochválit. Pak jsme ale hráli hodně nervózně a nechali jsme se zatlačit. Ve druhé půli jsme byli kompaktnější, dokázali jsme více hrozit z brejků. Mohli jsme jich víc dohrát. Bohemka měla ale jen jednu střelu, kterou chytil Rada. A náš druhý gól hru zklidnil."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Máme nad čím přemýšlet v reprezentační pauze. Mohli jsme vidět v naší hře spoustu pozitiv, ale i negativa jako to, že jsme potřetí za sebou nedali gól. Na jaře jsme byli nejhůře střílející tým a dnes zase nula. Přitom za hru se můžeme pochválit. Od gólu Dukly jsme byli výrazně lepší mužstvo, ale bez čisté šance. Pak jsme soupeři darovali druhý gól brutální individuální chybou. Pak už bylo hotovo. Pořád nám chybí Luts a Tetteh. Absence útočníka, který podrží míč, je pro nás fatální. Po vápno hrajeme nadstandardně, ale ve finální fázi máme na čem pracovat. Až se vrátí Tetteh, tak věřím, že budeme vepředu silnější. Každopádně výsledek je pro nás přísný po tom průběhu hry."

Dukla Praha - Bohemians Praha 1905 2:0 (1:0)

Branky: 24. Koval, 83. Mustedanagič. Rozhodčí: Nenadál - Pochylý, Horák. ŽK: Bartek (Bohemians). Diváci: 5127.

Dukla: Rada - Kušnír, Jiránek, Ostojič, Podaný - Tetour, Bezpalec, Koval (69. Mustedanagič) - Miloševič (85. Preisler), Holenda, Brandner (61. Schranz). Trenér: Hynek.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd (72. Buchta), Kocič - Švec - Reiter (79. Kuchta), Hašek ml., Mašek (72. Nečas), Bartek - Kabajev. Trenér: Hašek st.

1. Plzeň 4 4 0 0 8:1 12 2. Olomouc 4 3 0 1 7:3 9 3. Slavia 4 2 2 0 3:0 8 4. Sparta 4 2 2 0 4:2 8 5. Liberec 4 2 1 1 6:3 7 6. Dukla 5 2 1 2 6:9 7 7. Zlín 4 2 0 2 3:3 6 8. Bohemians Praha 1905 5 1 3 1 3:4 6 9. Slovácko 4 1 2 1 6:4 5 10. Teplice 4 1 2 1 7:6 5 11. Ostrava 4 1 2 1 8:9 5 12. Karviná 4 1 1 2 4:4 4 13. Jablonec 4 0 3 1 4:5 3 14. Mladá Boleslav 4 0 1 3 2:7 1 15. Jihlava 4 0 1 3 1:6 1 16. Brno 4 0 1 3 2:8 1