Praha - Fotbalisté Slovácka v předehrávce 11. kola první ligy remizovali 1:1 na hřišti Dukly a ani na pátý pokus nedokázali vyhrát pod vedením trenéra Michala Korduly. Na Julisce přitom vedli gólem Tomáše Zajíce, ale Jakub Podaný po rohu srovnal. Dukla uhájila domácí neporazitelnost v sezoně, Slovácko protáhlo sérii bez výhry na osm zápasů.

"Vnímáme to jako ztrátu dvou bodů, protože jsme měli našlápnuto k výhře. Chtělo to přidat druhý gól, který by rozhodl. Situace na to byly," řekl Kordula. "Spokojený jsem s tím, jak mužstvo bojovalo, jak se prezentovalo a chtělo uspět. Máme v týmu hodně introvertů, kteří v sobě dnes probudili válečníky a bojovali. To mi udělalo radost. V první půli to byl výkon, jaký bychom od týmu chtěli," dodal.

Utkání se hrálo netradičně už ve čtvrtek, a jako kdyby týmy ještě nebyly v ideálním rozpoložení. Snažily se sice kombinovat, ale jen na polovině hřiště. Do šancí se v podstatě nedostávaly. Dukla měla za celý poločas jedinou nebezpečnější pozici, ale Holenda netrefil míč ideálně.

"Ten týden mi moc neseděl, pořád jsme nevěděl, co je za den. Včera na tréninku jsem měl pocit, že stále máme hodně času, ale už to byl předzápasový trénink. Změna rytmu tam je, ale nebyl to zásadní problém. Prostě jen byl týden trochu kratší," řekl Podaný.

Hosté pozorně bránili a čekali na šanci, která přišla ve 41. minutě. Domácí Koreš zahrál zpětnou přihrávku, ale přehlédl Zajíce, který se zmocnil míče a běžel s Petrem od půlky sám na jediného obránce. Narazili si míč a Zajíc se nenechal zaskočit ani vracejícími se obránci a přesně zakončil. Byl to jeho pátý gól v sezoně a pro Duklu první inkasovaný na Julisce od května po pěti nulách.

"Zajíce jsme viděl, ale sám nevím, co se stalo. Prostě moje jasná chyba. Taková chyba se mi nestává ani na tréninku a stane se to před poločasem za stavu 0:0. Ten gól jde jasně za mnou a musím se klukům omluvit. Snad to příště napravím," prohlásil Štěpán Koreš.

Dukla se ve druhé půli snažila s výsledkem něco udělat a vytvořila si tlak, dlouho ale bezzubý. Až v 78. minutě vypálil Miloševič a vybojoval roh. Rozehrání na přední tyči prodloužil Duranovič a Podaný zblízka snadno srovnal svým prvním gólem od února. "Na přední tyči to někdo prodloužil, já se to snažil zavřít u zadní tyče, kam to naštěstí propadlo, takže jsem už měl relativně snadnou pozici," popsal Podaný.

Dukla zároveň ukončila čekání na gól trvající 368 minut. Ještě pak usilovala o obrat, ale Slovácko se už ubránilo.

"Povedla se nám střídání, která hru oživila. A v důležitou chvíli jsme si pomohli standardní situací. V zápase jsme kopli snad jen dva rohy dobře a jednou to vyšlo, když byli hráči ve správném postavení. Pak tam byly ještě dvě situace, které jsme mohli lépe vyřešit a zápas otočit," hodnotil trenér Dukly Jaroslav Hynek. "Je důležité, že doma bodujeme a že se můžeme o domácí prostředí opřít, když je tak velký rozdíl mezi výkony a výsledky doma a venku," dodal.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Slovácko hraje kompaktně a disciplinovaně a věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. A to se potvrdilo. V první půli se nám dařilo kombinovat, chyběl jen větší důraz v pokutovém území, ale pak jsme vytvořili velkou hrubku, která posadila soupeře na koně. Nás naopak srazila. Koreš je obrovsky zkušený hráč a měl se rozhodnout jinak. To není nerozvážný mladík, aby vytvořil takovou chybu. Slovácko si přitom jinou šanci za celý zápas nevytvořilo. Ale povedla se nám střídání, která hru oživila. A v důležitou chvíli jsme si pomohli standardní situaci. V zápase jsme kopli snad jen dva rohy dobře a jednou to vyšlo, když byli hráči ve správném postavení. Pak tam byly ještě dvě situace, které jsme mohli lépe vyřešit a zápas otočit. Je důležité, že doma bodujeme a že se můžeme o domácí prostředí opřít, když je tak velký rozdíl mezi výkony a výsledky doma a venku."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Spokojený jsem s tím, jak mužstvo bojovalo, jak se prezentovalo a chtělo uspět. Máme v týmu hodně introvertů, kteří v sobě dnes probudili válečníky a bojovali. To mi udělalo radost. V první půli to byl výkon, jaký bychom od týmu chtěli, ale Dukla nás pak dostala pod tlak a výsledkem bylo její vyrovnání. Tam mi chyběla větší odvaha hráčů podržet míč. Roh byl od Dukly asi hraný záměrně na přední tyč, ale pak to už byla šťastná teč přímo na hráče Dukly. Vnímáme to jako ztrátu dvou bodů, protože jsme měli našlápnuto k výhře. Chtělo to přidat druhý gól, který by rozhodl. Situace na to byly."

Dukla Praha - 1. FC Slovácko 1:1 (0:1)

Branky: 79. Podaný - 41. Zajíc. Rozhodčí: Orel - Pospíšil, Flimmel. ŽK: Holenda, Tetour - Divíšek, Šumulikoski, Petr. Diváci: 1332.

Dukla: Rada - Preisler, Holek, Jiránek, Podaný - Tetour, Miloševič - Schranz (73. Brandner), Holík (56. Bilovský), Koreš (62. Duranovič)- Holenda. Trenér: Hynek.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Šumulikoski - Navrátil (76. Juroška), Machalík, Petr (66. Sadílek), Havlík - Zajíc. Trenér: Kordula.

Tabulka:

1. Plzeň 10 10 0 0 21:3 30 2. Slavia 10 6 4 0 15:2 22 3. Olomouc 10 6 3 1 17:7 21 4. Jablonec 10 4 5 1 17:8 17 5. Liberec 10 5 2 3 14:10 17 6. Sparta 10 4 3 3 9:7 15 7. Zlín 10 4 2 4 11:11 14 8. Teplice 10 3 4 3 14:15 13 9. Bohemians Praha 1905 10 3 4 3 7:8 13 10. Dukla 11 3 3 5 11:19 12 11. Slovácko 11 1 6 4 9:10 9 12. Karviná 10 2 2 6 9:15 8 13. Mladá Boleslav 10 2 2 6 9:18 8 14. Ostrava 10 1 4 5 14:22 7 15. Brno 10 2 1 7 8:18 7 16. Jihlava 10 2 1 7 8:20 7