Praha - Vedení fotbalistů Dukly Praha se v zimě zaměřilo především na stabilizaci kádru a na soupisce udělalo jedinou změnu. Po podzimním zisku 19 bodů hráčům i trenérovi Jaroslavu Hynkovi věří a doufá, že na jaře se co nejrychleji podaří dosáhnout hranice 30 bodů a pohybovat se v klidném středu tabulky.

"V létě bylo mým cílem hrát do šestého místa, ale hned z kraje se nám zranil klíčový hráč Marek Hanousek. Teď je naším cílem hrát v klidných vodách ve středu tabulky," řekl na dnešní tiskové konferenci předseda představenstva Dukly Bohumil Paukner. "Dokud tým nemá 30 bodů, což nemá ani pátá Sparta, tak všichni hrají o záchranu. Přejme si, abychom neměli starosti se záchranou," dodal.

Dukla v zimě téměř nezasáhla do kádru. Z desátého týmu tabulky odešli pouze málo vytížený Róbert Koval, Daniel Kozel a Zinedin Mustedanagič, kterého si z hostování stáhla Sparta. Jedinou posilou je záložník z Pobřeží slonoviny Mohamed Doumbia z finského Ekenäsu.

"Je to v souladu s naší strategií. Po letech vysoké fluktuace hráčů se teď snažíme jít cestou stabilizace a pracovat s hráči více systematicky než dříve, kdy to kolikrát nebylo možné," uvedl sportovní ředitel Günter Bittengel. "Týmu věříme, dobře pracuje. Někteří hráči, kteří na podzim nebyli v top formě, odvedli přes zimu spoustu práce a věříme, že na jaře to potvrdí na hřišti," dodal.

Dukla v přípravě sehrála devět zápasů, z toho sedm s celky ze zahraničí včetně bundesligového Lipska nebo ruského Rostova. "Oproti létu jsme si po stabilizaci kádru mohli dovolit hrát se zvučnějšími jmény. Soupeři nás dostatečně prověřili. S tím jsem maximálně spokojený," řekl kouč Hynek.

Během jara se Dukla rovněž pokusí zmenšit rozdíl mezi zápasy doma a venku. Na Julisce na podzim získala 17 bodů, zatímco na hřištích soupeřů jen dva. "Na podzim jsme měli dvě tváře, a to doma a venku. Potřebujeme vylepšit venkovní výsledky a chceme začít už ve Zlíně," dodal ředitel klubu Michal Šrámek.

svd ura