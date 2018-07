Praha - Fotbalová Dukla se chce v nové sezoně vyhnout bojům o záchranu a vylepšit jedenácté místo z uplynulého ročníku. Pražany jako trenér povede Pavel Drsek, který nahradil Jaroslava Hynka. Dejvický klub na podzim oslaví 70 let od založení.

Dukla v minulé sezoně dlouho bojovala o záchranu a nakonec obsadila jedenácté místo s pouhým dvoubodovým náskokem na sestupující Jihlavu. Na lavičce skončil trenér Hynek, kterého nahradil jeho někdejší asistent Drsek.

"Doufáme, že na minulou nenavážeme a skončíme na lepším umístění. Nechci dneska říkat, že bychom chtěli pohárové umístění, to se vždycky vrátí jako bumerang. Chceme takové umístění po základní části, které nám dá jistotu ligové příslušnosti i v dalším roce," řekl výkonný ředitel Dukly Michal Šrámek na tiskové konferenci.

Dukla v létě získala Maďara Dávida Bobála z Honvédu Budapešť a dalšího obránce Martina Chlumeckého z Liberce. Záložník Ondřej Štursa přišel na roční hostování z Plzně a krajní hráč David Breda z Jablonce. Už po minulé sezoně skončili zkušení obránci Martin Jiránek s Ondřejem Kušnírem.

"Kádr se nám omladil. Jeden z cílů je, aby se naši mladí hráči zlepšovali do budoucna a předváděli takové výkony, abychom bodovali a nehráli o záchranu. Kdybychom se dostali třeba do té prostřední skupiny, byl by to pro mě úspěch," uvedl jednačtyřicetiletý Drsek.

Pražané ze sedmi přípravných zápasů pětkrát zvítězili a dvakrát prohráli. V generálce těsně podlehli bundesligové Hertě Berlín 2:3. "Myslím, že jsme se připravili velmi slušně, ale podzimní část bude hodně dlouhá a velmi náročná. Jsem sám zvědavý, jak ji zvládneme," konstatoval Drsek.

Dukla bude 70. výročí slavit celou sezonu. "Připravili jsme řadu akcí, které mají celosezonní charakter a budou se prolínat celým rokem. Vyvrcholí před utkáním s Opavou ve 12. kole kolem 21. října," přiblížil předseda představenstva Bohumil Paukner.