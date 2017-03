Praha - Fotbalisté pražské Dukly ve 20. kole první ligy porazili Jablonec 1:0 a doma zvítězili poprvé od loňského září, kdy uspěli nad Brnem. Naopak Severočeši na jaře poprvé nebodovali. Utkání na Julisce rozhodl už ve druhé minutě Zinedin Mustedanagič po minele brankáře Romana Valeše.

Dukla, která v minulé sezoně doma deklasovala Jablonec 6:1, se ve druhé minutě dostala do vedení. Chybující brankář Valeš neudržel Brandnerův centr, míč mu vypadl přímo k volnému Mustedanagičovi a ten už měl snadnou práci. Bosenský záložník hostující ze Sparty se radoval z premiérové branky v nejvyšší soutěži.

Pražané pokračovali v tlaku a po pěti minutách znovu dostali míč do branky, Brandnerův zásah však nebyl uznán kvůli ofsajdu. Jablonečtí pak hru vyrovnali, ale dopředu nebezpeční nebyli. Dukla znovu zahrozila na konci první půle, kdy Mustedanagič pálil těsně vedle a Holendův pokus z otočky chytil Valeš.

I druhý poločas začala aktivněji Dukla. Brandner patičkou těsně minul branku a nepřesně pak střílel i Mustedanagič. Hosté jakoby nevěděli, co mají hrát a téměř se nedostávali k soupeřově šestnáctce.

Pražané si vytvořili několik náznaků, ale žádnou akci úspěšně nedotáhli. V 83. minutě největší příležitost Jablonce neproměnil střídající Mihálik, který z voleje vypálil nad břevno. Jablonec tak v lize neporazil Duklu popáté za sebou. Dejvické mužstvo ve třetím ze čtyř jarních utkání udrželo čisté konto.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "My jsme chtěli víc riskovat a dostat to tam dřív i za cenu nějaké nepřesnosti. Přesně toto bylo vidět v začátku zápasu, kdy jsme správně riskovali a byli v tom hodně aktivní. Vypramenila z toho první branka plus další příležitosti. I začátek druhé půle byl takový, jaký jsme si přáli, ale ve zbytku poločasu na klucích bylo hodně vidět, jak je ten výsledek důležitý. Bylo tam trošku míň přesnosti a nedokázali jsme hrát, jak jsme úplně zvyklí a jak umíme. Zápas dopadl vítězně, což je pro nás obrovsky důležité. Ve finále jsme se třemi body spokojeni, s hrou už míň. Ale když vezmu šance soupeře, tak neměl prakticky žádnou."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Bohužel jsme si po naší hrubé dvojchybě obránce a brankáře hned v úvodu utkání nechali vstřelit branku. Potom nám dlouho trvalo, než jsme se dostali do utkání. Směrem dopředu jsme v první půli téměř nic nevytvořili. Samozřejmě jsme si o půli všechno vyříkali, ve druhé půli jsme se zlepšili, ale stejně je na mužstvu hodně cítit, jak nám schází vepředu Martin Doležal, který je po operaci kolena. I když tam střídáme hráče, tak se nedostáváme lehce do šancí. Musíme pracovat na dalších variantách směrem dopředu. Pro diváky tu utkání asi nebylo moc hezké, ale ani na jedné straně nebyly žádné vyložené šance. Asi domácí zaslouženě vyhráli."

Dukla Praha - FK Jablonec 1:0 (1:0)

Branka: 2. Mustedanagič. Rozhodčí: Matějček - Paták, Pelikán. ŽK: Mustedanagič - Považanec. Diváci: 1458.

Dukla: Rada - Miloševič, Šimůnek, Štetina, Podaný - Bezpalec (82. Smejkal), Mustedanagič (69. Brejcha), Marek Hanousek - Brandner (63. Kušnír), Holenda, Olayinka. Trenér: Hynek.

Jablonec: Valeš - V. Kubista, Pernica, Beneš, Zelený - Pospíšil (46. Trávník), Jiráček - Masopust, Považanec (80. Mehanovič), Matěj Hanousek - Zrelák (65. Mihálik). Trenér: Klucký.