Hradec Králové - Fotbalisté Dukly Praha vstoupili do jarní části sezony první ligy důležitou výhrou 2:0 na hřišti Hradce Králové. A to i přesto, že po cestě se jim porouchal autobus a museli dorazit do Hradce osobními auty. Vítězný gól dal z přímého kopu Jakub Podaný, v nastavení tři body potvrdila zimní posila Jan Holenda. Dukla se tak vzdálila sestupovým příčkám na šest bodů.

V prvním poločase měli mírnou převahu Pražané, kterým kvůli kartám chyběl kapitán Hanousek. Přesto mohl jít do vedení domácí tým. Ve 12. minutě se po rohu hostů dostal do rychlého protiútoku Malinský, prošel až na šestnáctku, jeho střelu však vyrazil brankář Rada. Dorážet mohl ještě Martan, jenže skákavý míč trefil špatně a namířil vedle.

Poté už přišly šance Dukly. Hned minutu po hradecké příležitosti šel sám na Ottmara zkušený Holenda, hradečtí obránci jeho pokus v poslední chvíli zablokovali. Nejvýraznější možnost měl mladík Mustedanagič, jenž je v Dukle na hostování ze Sparty. Jeho volej ve 22. minutě perfektně lapil Ottmar.

Druhý poločas byl zajímavější. Lépe ho začali hosté, na pět minut zatlačili hradecké mužstvo před jeho bránu. Jenže v 51. minutě mohli domácí změnit skóre. Malinský však po zpětné přihrávce balon trefil velmi špatně. Stejný hráč pak o sedm minut později selhal v ještě větší možnosti. Postupoval sám na Radu, brankář ale jeho pokus vyrazil a poradil si i s pokusem kapitána Černého z bezprostřední blízkosti.

Hradec na zahozené šance doplatil v 67. minutě. Levý obránce Podaný totiž z přímého kopu trefil skvěle horní roh brány. Ottmar neměl šanci. Hradecký brankář však o chvíli později domácí celek zachránil, tentokrát ho Podaný zblízka nepřelstil.

Hradec poté zjednodušil hru, na hrot se přesunul vysoký obránce Chleboun, jenže k vyrovnání to nevedlo. V nastavení navíc vyrazil do útoku i brankář Ottmar, pokus nevyšel, protože rychlý brejk zakončil do prázdné brány Holenda. Proto Dukla ovládla i druhý duel s Východočechy v této sezoně.

FC Hradec Králové - Dukla Praha 0:2 (0:0)

Branky: 67. Podaný, 90.+3 Holenda. Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Dobrovolný. ŽK: Mudra - Podaný, Kušnír. Diváci: 2122.

Hradec: Ottmar - Plašil, Chleboun, Hůlka, Mudra (87. Súkenník) - Jirsák, Schwarz (82. Trubač)- Martan, P. Černý (78. Šípek), Malinský - Pázler. Trenéři: Frimmel a Pilný.

Dukla: Rada - Kušnír, Šimůnek, Štětina, Podaný - Bezpalec, Tetour - Miloševič (90. Juroška), Mustedanagič (77. Edmond), Olayinka (87. Smejkal) - Holenda. Trenér: Hynek.