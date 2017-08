Praha - Fotbalisté Dukly ve třetím kole první ligy doma porazili Zlín 1:0, získali premiérové body v sezoně a opustili poslední místo tabulky. Naopak "Ševci" venku i podruhé v novém ročníku prohráli 0:1. Zápas na Julisce rozhodl ve 24. minutě z přímého kopu Ondřej Kušnír.

Jedinou větší šanci si v úvodní dvacetiminutovce vypracoval Zlín. Po přihrávce Holzera dostal v šestnáctce hodně prostoru Diop, který však po otočce netrefil branku.

Ve 24. minutě domácím pomohla k vedoucímu gólu standardní situace. K přímému kopu se postavil krajní obránce Kušnír a míč poslal přes zeď za brankáře Dostála.

Zlínští se snažili odpovědět, ale obrana Dukly, která v prvních dvou kolech v Plzni a Teplicích dohromady inkasovala sedm gólů, fungovala téměř bezchybně. Až těsně před pauzou z rohu hlavičkoval osamocený Diop vysoko nad břevno.

Hosté se v 54. minutě sice poprvé trefili mezi tři tyče, ale Holzerovu ránu gólman Rada vytáhl na roh. Jinak pokračoval nezáživný fotbal bez velkých šancí na obou stranách.

Zlín ve zbytku poločasu častěji držel míč a marně obléhal pokutové území Dukly. Asi největší možnost na vyrovnání nevyužil střídající Džafič, jenž z přímého kopu v dobré vzdálenosti netrefil branku.

Dejvický tým v závěru zahodil několik solidních protiútoků, ale nejtěsnější náskok udržel a Fastav v nejvyšší soutěži zdolal potřetí za sebou výsledkem 1:0.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Důležité bylo, že jsme vydrželi být celé utkání hodně kompaktní. V prvním poločase to bylo po defenzivní taktické části silnější. Co se týče ofenzivy, dvě třetiny jsme řešili dobře, tu poslední třetinu do brány jsme nevyřešili tak, jak jsme si představovali. Přesto tam přišly jeden dva míče, z jednoho potom byla standardní situace, kdy Ondra Kušnír dal krásný gól. Ve druhém poločase byla taková nervozita z výsledku, že by to mohlo přijít a že to musíme zvládnout. Byli jsme víc nepřesní, nevyřešili jsme ani žádný brejk gólově, ale nakonec jsme to zvládli. Obrovský týmový výkon, kluci za tím šli silně a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "My jsme odehráli v první půli takový hodně vypočítavý, profesorský fotbal. To nikdy nevede k úspěchu. Nechtěli jsme jít do soubojů a být blíž míčů. Tam mám velké výtky. V druhé půli se to zlepšilo, ale nemáme finální část, důraz ve vápně, abychom vypadlý balon dokopli. Když už je tam střela, tak to ještě gólman nějak vyrazí. My se musíme zlepšit ve finální části, všechny centry překopneme, nedohrajeme je. To není problém jenom dohrání míče, ale i připravení dobrého balonu do koncovky. Dneska jsme měli vyvést minimálně bod, ale kvůli tomu, že jsme se o to v první půli víc nepoprali, nevezeme nic."

Dukla Praha - Fastav Zlín 1:0 (1:0)

Branka: 24. Kušnír. Rozhodčí: Ginzel - Moláček, Flimmel. ŽK: Schranz - Diop. Diváci: 2359.

Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Bezpalec, Miloševič (74. Djuranovič), Tetour - Koval (64. Koreš), Holenda, Schranz (77. Preisler). Trenér: Hynek.

Zlín: Dostál - Matejov, Hnaníček, Gajič, Bartošák (82. Fantiš) - Ekpai, Jiráček, Traoré, Holzer (60. Džafič) - Železník (64. Bartolomeu), Diop. Trenér: Páník.