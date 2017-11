Praha - Fotbalisté Dukly ve 13. ligovém kole doma s Karvinou dohnali dvoubrankovou ztrátu a zvítězili 3:2. Pražané ještě šest minut před koncem prohrávali, ale Jan Holenda a střídající Lukáš Holík v závěru dokonali obrat. Dukla tak udržela domácí neporazitelnost v sezoně, Slezané na premiérovou venkovní výhru v tomto ročníku dál čekají. Karviné nepomohly ani branky Filipa Panáka a Lukáše Budínského. První gól Dukly vstřelil Dominik Preisler.

Po úvodní nezáživné patnáctiminutovce se do slibné šance dostala v 16. minutě Dukla. Schranz z úhlu vystřelil těsně mimo, přestože mohl ještě nahrávat lépe postavenému Holendovi. Poté Tetour z dálky vypálil nad břevno.

V závěru poločasu měli navrch hosté. Vondru ještě v dobré šanci vychytal brankář Rada, ale ve 38. minutě už se hosté radovali. Budínský z přímého kopu poslal míč na hlavu Panáka a ten se trefil přesně. Karvinští venku v lize skórovali poprvé po 449 minutách. Dukla mohla těsně před pauzou z rohu vyrovnat, hlavičku Holendy však gólman Berkovec vytěsnil na tyčku.

Deset minut po změně stran Karviná přidala druhý gól. Obrovskou chybu udělal stoper Holek, který nechtěně vyslal do úniku Wágnera, ten před brankou našel volného Budínského a nejlepší střelec slezského týmu snadno vstřelil čtvrtý ligový gól v ročníku.

Pražané rychle zareagovali a v 62. minutě snížili. K přímému kopu z velké dálky se postavil Preisler a míč překvapivě zapadl k tyči hostující branky. Pro Duklu to byl teprve druhý gól za posledních šest kol.

Karviná mohla přidat pojistku, ale Vondra zblízka napálil míč do boční sítě. Dukla se vrhla do útoku. Nejprve v 85. minutě Holanda zblízka vyrovnal po centru Djuranoviče a za čtyři minuty vstřelil z podobné pozice vítězný gól Holík po Brandnerově přihrávce.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Skoro infarkt, asi více lidí než jenom mně. Ze standardky padl úvodní gól a na konci poločasu je to samozřejmě vždycky nějakým způsobem nepříjemné. Za stavu 1:0 byl zápas pořád hodně otevřený a my věřili, že to zvládneme. Ale na začátku druhého poločasu přišla druhá rána, když jsme dostali druhý gól. Pak je to samozřejmě složitější, ale přestože měl soupeř stále trochu víc ze hry, tak, se nám podařila střídání. Prakticky všichni střídající hráči se podíleli na gólech a nakonec v tom otočení to pro nás byl skvělý zápas. Nakonec jsme rádi, že jsme to zvládli a obrovsky důležitý zápas jsme dotáhli do vítězného konce."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Utkání, které jsme měli relativně pod kontrolou s dobrým výsledkem 2:0, skončilo v náš neprospěch. Bohužel nás opakovaně sráží hrubé chyby. První gól ještě beru, ale pak ty dva góly? V soubojích ve vápně takhle propadnout v první lize je špatné a to nás stálo dobrý výsledek. Myslím, že bodovat jsme si zasloužili, ale na to se nehraje. To utkání se z mého pohledu lámalo za stavu 2:0, kdy jsme měli herní převahu, tam neměla přijít kontaktní branka. Herně to opět propad nebyl, ale to se točíme pořád dokola. Pokud se nezlepšíme, budeme mít problémy a my problémy máme. Samozřejmě to asi není úplně komfortní situace a jako trenér jsem za ni odpovědný, takže to ohrožení vnímám."

Dukla Praha - MFK Karviná 3:2 (0:1)

Branky: 62. Preisler, 85. Holenda, 89. Holík - 38. Panák, 55. Budínský. Rozhodčí: Pechanec - Moláček, Kubr. ŽK: Djuranovič, Brandner - Šisler, Lischka, Eismann. Diváci: 1626.

Dukla: Rada - Preisler, Holek, Jiránek, Podaný - Miloševič (62. Holík), Bilovský, Tetour - Schranz (46. Djuranovič), Holenda, Koreš (77. Brandner). Trenér: Hynek.

Karviná: Berkovec - Štepanovský, Janečka, Lischka, Vondra - Budínský, Šisler - Moravec, Panák (76. Ramírez), Kalabiška (79. Eismann) - Wágner. Trenér: J. Weber.