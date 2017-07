Praha - Fotbalisté Dukly Praha vstupují do nového ročníku první ligy s cílem vylepšit sedmou příčku z minulého ročníku. Zároveň chtějí pokračovat v atraktivní kombinační hře a výchově mladých hráčů.

"V minulé sezoně bylo cílem hrát v první polovině tabulky, většinu času se to nedařilo, ale výhra v posledním kole nad Teplicemi nás posunula na sedmé místo. Takže jsme cíl splnili," připomněl na dnešní tiskové konferenci předseda představenstva klubu Bohumil Paukner. "Pro nový ročník jsme schválili cíl umístit se ještě lépe. Je to náročný cíl, protože musíme vzít v potaz změny v mužstvu, odešlo sedm hráčů," dodal bratr majoritního vlastníka klubu Petra Pauknera.

Dukla během léta přišla o Emmanuela Edmonda, Jana Jurošku, Branislava Miloševiče, Petera Olayinku, Michala Smejkala, Jana Šimůnka a především Lukáše Štetinu, který přestoupil do Sparty. Místo nich přišli Martin Jiránek, Ivan Ostojič, Ivan Schranz a Uroš Djuranovič.

"Nechceme se odklánět od strategie být rodinným klubem a přivádět nadměrně drahé hráče. Chceme vychovávat mladé hráče, a pak těžit z jejich prodeje jako u Štetiny," řekl výkonný ředitel Michal Šrámek. "Věřím, že se daří budovat silný kádr, který bude v klidu proplouvat první ligou," dodal.

S doplněním kádru je spokojený i trenér Jaroslav Hynek. "Jen je ještě třeba, aby se hráči plně adaptovali na náš styl hry. Na to, že hrajeme na větší riziko a chceme i po stoperech kreativitu. Už ale všichni víme, co od nových hráčů čekat a jak je použít. A Jiránek už vypadá, jako kdyby s námi hrál dlouho," uvedl Hynek.

Ten se týmu ujal loni v září poté, co na rychlo odcházel do Slavie trenér Jaroslav Šilhavý. Nyní si poprvé buduje mužstvo na sezonu sám. "Za poslední rok prošel kádr velkou obměnou. Z týmu, který nastupoval předminulou sezonu pod trenérem Lubošem Kozlem, tu zůstali jen tři hráči a to Hanousek, Rada a Tetour. Ale nemůžeme si dávat jiné cíle, než chtít být lepší než v minulém ročníku. Uvidíme, jak se nám to povede nastartovat," dodal Hynek.

Dukla odstartuje sezonu v sobotu na hřišti Plzně, následně jede do Teplic a doma se představí až 13. srpna proti Zlínu. "Požadovali jsme, abychom na úvod hráli dva venkovní zápasy kvůli rekonstrukci hřiště. Tráva po výměně potřebuje zhoustnout. Víme, že úvod sezony je důležitý, ale už jsme to nemohli odkládat. Tlačila na nás kvůli trávníku i licenční komise," vysvětlil Šrámek.

Dukla doufá i ve zvýšení návštěvnosti, kterou měla s průměrem 2199 diváků v minulém ročníku nejhorší v celé soutěži. Vedení klubu proto zavádí možnost pro fanoušky pořídit si vstupenku či permanentku z domova přes službu SMSTicket a následně vejít na stadion jen pomocí QR kódu v mobilu.