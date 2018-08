Praha - Fotbalisté Dukly v pondělní dohrávce třetího kola první ligy přivítají Bohemians 1905 s cílem odčinit nepovedený vstup do sezony a vybojovat premiérové body. "Klokani" zase chtějí napravit minulou porážku 2:4 z Příbrami. Pražské derby na Julisce začne v 18:00.

Dukla při debutu nového trenéra Pavla Drska v prvním kole doma potrápila Plzeň, ale vedení neudržela a úřadujícímu mistrovi podlehla 1:3. Poté si Pražané odvezli z Teplic debakl 2:5 a v součtu s minulou sezonou prohráli v nejvyšší soutěži pětkrát za sebou. "Chyběl nám důraz v obou vápnech, což bylo hlavní příčinou naší porážky. A jestli se v tom nezlepšíme, budeme mít problémy," řekl novinářům Drsek.

Bohemians začali domácím vítězstvím 2:1 nad Slováckem, ale na hřišti příbramského nováčka neuspěli, navíc zápas dohrávali bez brankáře Tomáše Fryštáka a stopera Michala Šmída, kteří dostali červenou kartu a na Dukle budou chybět.

Trenér Bohemians 1905 Martin Hašek starší našel i pozitiva. "Mužstvo šlo za zvrácením výsledku. V devíti se hráči snažili hrát dopředu. Také Hilál okamžitě zapadl," uvedl Hašek. "Jsem přesvědčený, že nás to nezlomí a že nás to naopak nakopne třeba podobně jako Olomouc úvodní prohra se Slavií. Půjdeme do zápasu plni odhodlání," přidal bývalý reprezentant.

Dukla vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných prvoligových duelů, minule ale Bohemians dejvického rivala přehráli a v Ďolíčku vyhráli 2:0. "V kádru mají hodně zajímavých hráčů, my se budeme snažit je eliminovat a uplatnit se pomocí naší hry. Chceme zápas vyhrát," prohlásil Drsek. "Byl bych rád, kdyby přišlo hodně lidí, myslím, že tohle malé derby bude mít svůj náboj," dodal někdejší obránce.

Hlasy před pondělní dohrávkou:

Pavel Drsek (trenér Dukly): "Byl bych rád, kdyby přišlo hodně lidí, myslím, že tohle malé derby bude mít svůj náboj. Viděl jsem Bohemku v posledním kole v Příbrami, dlouho hráli v deseti, ale je na nich vidět, že to nevzdávají za žádné situace, chtějí být nebezpeční i nahoru a snaží se hrát rychle dopředu. V kádru mají hodně zajímavých hráčů, my se budeme snažit je eliminovat a uplatnit se pomocí naší hry."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "V Příbrami jsme odehráli zápas blbec. Odnášíme si z něj dvě červené karty a s absencemi Šmída a Fryštáka si musíme poradit. Byla tam však spousta pozitiv, na které se budeme snažit navázat. Mužstvo šlo za zvrácením výsledku. V devíti se hráči snažili hrát dopředu. Také Hilál okamžitě zapadl. Jsem přesvědčený, že nás to nezlomí a že nás to naopak nakopne třeba podobně jako Olomouc úvodní prohra se Slavií. Do zápasu půjdeme plni odhodlání."

Statistika před dohrávkou: -------- Dukla Praha (13.) - Bohemians Praha 1905 (11.) Výkop: pondělí 6. srpna, 18:00. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Vlček. Bilance: 14 4-4-6 (17:17). Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Bobál, Podaný - Hanousek, Tetour, Holík - Douděra, Holenda, Schranz. Bohemians: Valeš - Dostál, Bederka, Krch, Bartek - Reiter, F. Hašek, Jindřišek, Vaníček - Mašek, Juliš. Absence: nikdo - M. Hašek ml., Vondra (oba zranění), Fryšták, Šmíd (oba trest za ČK). Nejlepší střelci: Douděra, Schranz, Holík (všichni 1) - Jindřišek, Mašek, Hilál, F. Hašek (všichni 1). Zajímavosti: - jde o první pražské derby v sezoně - Dukla vyhrála 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Bohemians vyhráli na Julisce naposledy před 4 lety (od té doby tam ve 3 zápasech získali jen bod) - Dukla prohrála oba ligové zápasy v sezoně pod novým trenérem Drskem, Bohemians porazili Slovácko a prohráli v Příbrami - Dukla v součtu s minulým ligovým ročníkem prohrála 5x za sebou - Dukla má s 8 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže - Bohemians čekají na venkovní ligovou výhru 9 zápasů od listopadu - Bohemians vyhráli jediné z posledních 9 ligových utkání - kapitán Dukly Hanousek v den zápasu oslaví 27. narozeniny