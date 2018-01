Praha - Starobní důchody v Česku se dnes zvyšují o čtyři procenta. V průměru se tak zvednou o 475 korun. Rostou také invalidní a pozůstalostní penze i příplatky k penzi pro odbojáře a pozůstalé po nich. Podle novely o důchodovém pojištění, která dnes začíná platit, se důchodový věk v budoucnu zastaví na 65 letech a dál neporoste. Každý rok se nyní věková hranice pro nástup do penze odsouvá o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen. Na 65 let by se měla dostat v roce 2030.

Na konci září vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení starobní, invalidní a pozůstalostní penzi 2,88 milionu lidí. Starobní důchod pobíralo bezmála 2,4 milionu seniorů a seniorek. Průměrně dosahoval 11.828 korun.

Penze se skládá z pevné a procentní části. Pevný díl, který je pro všechny stejný, se zvyšuje z 2550 na 2700 korun. Procentní výměra se zvedá o 3,5 procenta. Celkem se tak důchod upravuje o čtyři procenta. O 3,5 procenta se pak zvyšují i příplatky k penzi pro odbojáře a pozůstalé po nich.

Nový model valorizace, podle něhož penze rostou výrazněji, schválila loni Sněmovna. Poprvé podle něj přidávala vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Důchody se zvedají o polovinu místo třetiny růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři a seniorky. Pokud by byl výraznější růst cen zboží pro ostatní domácnosti, použije kabinet pro výpočet valorizace vyšší hodnotu.

Podle Rady seniorů ČR je i toto výraznější přidávání nedostatečné a nůžky mezi penzemi a výdělky se budou dál rozevírat. Babišova menšinová vláda, která nemá ve Sněmovně jistou podporu, plánuje další úpravu důchodů. Po ní by si přilepšili lidé s nízkou penzí, ostatním by se částka zvyšovala pomaleji.

Dál neporoste ani důchodový věk. Sobotkova vláda prosadila, aby se po roce 2030 zastavil na 65 letech. Budoucí vlády by pak případně mohly věkovou hranici přehodnocovat a upravovat podle prodlužování života. Pravidelné přehodnocování situace vždy po pěti letech radila i důchodová komise minulé vlády, stanovit strop na důchodový věk ale přímo nedoporučila.