Praha - Důchodcům a důchodkyním by se měly zvyšovat penze pravidelně víc než doposud. Úpravu valorizačního vzorce, která by jejich vyšší růst zajistila, dnes schválila Sněmovna. Důchodová novela, jež nyní zamíří k projednání do Senátu, stanoví taky věkovou hranici pro odchod do penze. Lidé by do ní mohli v budoucnu odcházet v 65 letech, nyní omezení neexistuje.

Důchody by se měly zvyšovat podle schváleného pozměňovacího návrhu sociálního výboru o polovinu místo nynější třetiny růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Tato míra inflace by se využila pro výpočet v případě, pokud by byla pro penzisty výhodnější než současný obecný růst cen. "Nebudou se tolik rozevírat nůžky mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem," řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Nový valorizační vzorec prosadili podle doporučení důchodové komise vládní sociální demokraté. Pokud by platil, měsíční penze by se příští rok zvýšila podle odhadů v průměru zhruba o 500 korun místo asi 400 korun.