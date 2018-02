Praha - Slovenský brankář Martin Dúbravka odchází z fotbalové Sparty do Newcastlu, kde bude hostovat do konce to sezony, poté bude moci anglický klub využít opci na přestup. Letenští za něj získali náhradu ve Florinu Nitovi. Rumunský gólman dnes přestoupil z bukurešťského FCSB, podepsal smlouvu do léta 2021 a v sobotu se připojí k pražskému týmu na soustředění ve Španělsku. Sparta to oznámila na svém webu.

Devětadvacetiletý reprezentant Dúbravka podepsal v novém působišti ve středu smlouvu poté, co se předtím odpojil od sparťanského týmu na soustředění ve Španělsku. Na Letné chytal od léta po příchodu z Liberce a byl týmovou jedničkou. Zasáhl do jedenácti ligových zápasů a šestkrát vychytal čisté konto. Celkem v české nejvyšší soutěži odchytal 39 utkání, předtím působil v dánském Esbjergu a Žilině.

Třicetiletý Nita byl od roku 2013 hráčem FCSB, dřívější Steauy Bukurešť. Proti Spartě si zachytal předloni v evropských pohárech, v loňském roce nastoupil pro změnu proti Plzni. Na kontě má jeden start za reprezentační A-tým.

"Moc dobře si stadion pamatuji z doby, kdy jsem tu hrál proti Spartě před rokem a půl. Jen jsem šel na hřiště druhou stranou schodiště," řekl Nita. "Jsem šťastný, že se vše vyřešilo tak rychle a stal jsem se hráčem Sparty," dodal poté, co úspěšně absolvoval fyzické testy a první povinnosti v dresu Sparty.

Krátce po uzavření přestupu zamířil dvojnásobný rumunský mistr zpět do Bukurešti vyřídit si osobní záležitosti. V sobotu už se bude hlásit na soustředění.