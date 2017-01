Ilustrační foto - Koncert irského hudebníka Glena Hansarda v rámci jarní části evropského turné k albu Didn't He Ramble, 6. března v Brně. Vystoupila také zpěvačka a klavíristka Markéta Irglová (na snímku).

Ilustrační foto - Koncert irského hudebníka Glena Hansarda v rámci jarní části evropského turné k albu Didn't He Ramble, 6. března v Brně. Vystoupila také zpěvačka a klavíristka Markéta Irglová (na snímku). ČTK/Zehl Igor

Praha - Skladatelka a držitelka Oscara za filmovou hudbu Markéta Irglová natočila hudbu pro novou českou romantickou komedii Miluji tě modře. Snímek režiséra Miloslava Šmídmajera bude mít v tuzemských kinech premiéru 26. ledna. ČTK o tom za tvůrce dnes informovala Jana Šafářová.

Ve filmu Miluji tě modře zazní vedle hudby Irglové také skladba zpěváka a skladatele Michaela Foreta s názvem No Right/No Wrong. "Tuto píseň jsem vybral proto, že přesně zapadla do jedné scény a skvěle ji oživila. Navíc je to jedna z nejlepších českých písní, kterou jsem v loňském roce slyšel," uvedl Šmídmajer.

Šmídmajer s hudebníky spolupracuje často. V minulosti natočil se skotskou rockovou kapelou Nazareth celovečerní dokument Nekonečný rockový mejdan (2013). Se světoznámým operním zpěvákem Lucianem Pavarottim spolupracoval v roce 2006 na dokumentu Pavarotti v Praze, s Lucií Bílou natočil dokument Život je zebra (1999) a s Magdalenou Koženou snímek Cesta za Orfeem (1999).

Zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová, pocházející z Valašského Meziříčí, získala spolu s irským hudebníkem Glenem Hansardem v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň roku. Společně si zahráli v irském hudebním filmu Once, pro který také složili a nahráli hudbu. Ocenění získali za jeho úvodní píseň Falling Slowly. Zpěvačka později začala samostatně koncertovat. Od roku 2007 pobývala v irském Dublinu a od roku 2010 v New Yorku. Nyní žije na Islandu. V roce 2015 nazpívala titulní píseň pro českou verzi irské animované pohádky Píseň moře.