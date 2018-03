Praha - Vhledem do živoření v komunistickém Československu od konce 50. let po normalizaci, do změn, které přinesl listopad 1989, a do dalšího vývoje až do dnešních dnů je autobiografická kniha amerického režiséra, scenáristy animovaných filmů a držitele Oscara Gena Deitche. Nazval ji Z lásky k Praze, už šestkrát vyšla v angličtině. Český překlad se ke čtenářům dostává v těchto dnech.

Na historické události nazírá třiadevadesátiletý Deitch americkou optikou muže, který nikdy necestoval do zahraničí. Teprve jako pětatřicetiletý si obstaral pas, aby mohl navázat spolupráci s Krátkým filmem Praha. Do komunistické země přijel z Hollywoodu v roce 1959 nerad a z donucení. "Vymínil jsem si, že tu nezůstanu více než deset dní, ale osudové setkání s producentkou studia Bratři v triku Zdenkou Najmanovou protáhlo můj pobyt v Praze až do dneška. Od našeho seznámení uplyne 59 let, letos oslavíme 54. výročí svatby. Vzít jsme se totiž mohli poté, co jsme se oba rozvedli," řekl Deitch ČTK.

Čtenáři na stránkách nahlédnou do světa tehdejšího amerického i československého filmu. V knize je řeč o Jiřím Trnkovi, Jiřím Brdečkovi či o promarněné šanci natočit v Praze animovaného Tolkienova Hobita s Trnkovými postavami. "Trnkovy kresby jsou zveřejněny poprvé a tvoří výtvarný doprovod knihy. Spolu s námi snímek tehdy ještě neznámého autora připravoval i Adolf Born," podotkl Deitch, který spoluutvářel československé dějiny animovaného filmu.

"Moje manželka byla proti vydání této knihy, nemá ráda publicitu. Ale když jsme zjistili, že o anglická vydání měli zájem především Češi, přistoupili jsme k tomu, aby také vyšla česky," vysvětlil Deitch, který se narodil v roce 1924 v Chicagu a vyrůstal v Hollywoodu. Jako animátor získal na přelomu 40. a 50. let dvakrát Zlatou medaili New York Art Directors Club za nejlepší televizní reklamu, tyto jeho práce se jako vůbec první dostaly do Muzea moderního umění v New Yorku. Od roku 1955 pracoval pro studio Terrytoons spadající pod společnost 20th Century Fox. V československé koprodukci natočil protiválečný film Munro, který v roce 1961 získal Oscara za animaci. V období mezi lety 1968-1993 pracoval jako animátor pro produkční společnost Weston Woods. V Praze natočil i dvanáct dílů seriálu Tom a Jerry a některé příběhy Pepka námořníka.

Úřady prý nikdy do jeho práce nezasahovaly. Byl to jen byznys - tvrdá měna za levnou, vysoce kvalitní práci. I když jeho film Obři z roku 1969 byl na dvacet let v Československu zakázán za kritiku sovětské invaze. "Jsem rád v Praze, miluju ji a jsem tu šťastný. Natočil jsem přes 70 animovaných filmů a sedm televizních seriálů. V roce 2004 jsem dostal Annie Winsor McCay Award, které si vážím více než Oscara. Je totiž za celoživotní přínos animaci," dodal Deitch. Obě plastiky zdobí stěnu jeho bytu pod Petřínem.

Recept na dlouhý život Deitch nezná; jeho maminka se prý dožila stovky. "Nikdy jsem nekouřil a nebyl opilý. Víno mám rád, ale vím, kdy skončit. Hlídám si zdravou stravu, sleduji sport, sportovním fanatikem ale nejsem. Často jsem musel odrážet názory, že správný chlap kouří," dodal.