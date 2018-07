Brno - Družstvo Svatopluk musí vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy do měsíce od právní moci rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS), který vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Soud dnes rozhodnutí předal novinářům. Správce chce nemovitosti zpeněžit ve prospěch všech někdejších klientů vytunelované firmy H-System. Rozhodnutí o vyklizení se týká 60 rodin.

Soudce NS Zdeněk Krčmář rozhodování připodobnil ke hledání "nejlepší z nejhorších variant". Očekává, že družstvo se ještě obrátí na Ústavní soud. Výjimku z vystěhování by teoreticky mohli mít ti obyvatelé bytů, jejichž nájemní smlouvy byly uzavřené se souhlasem správce konkurzní podstaty.

Družstvo Svatopluk tvoří někteří bývalí klienti H-Systemu, kteří si po pádu firmy svépomocí byty dostavěli. Nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů jsou ale podle NS absolutně neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systemu. Družstvo tak v podstatě investovalo do cizího majetku.

Podle NS šlo družstvo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu. Mělo pouze předběžnou domluvu s tehdejším konkurzním správcem o dostavbě a následném prodeji za pevně stanovenou cenu. Riziko podle NS nelze přenášet na ostatní konkurzní věřitele, kteří zákonná pravidla o zpeněžování majetku neporušili. Peníze po odprodeji se rozdělí mezi všechny věřitele. Pohledávky za H-Systemem jsou přes dvě miliardy korun, uvedl Krčmář.

Lidem, kteří v rámci družstva investovali do dostavby domů, podle Krčmáře vznikla specifická pohledávka za konkurzní podstatou H-Systemu. "Měla by být uspokojena ještě před ostatními nepřednostními věřiteli," uvedl Krčmář.

Konkurzní správce podle Krčmáře mohl prodat bytové doby i bez dnešního rozhodnutí NS, prodával by je však i s jejich obyvateli, což by snížilo jejich cenu a poškodilo konkurzní věřitele.

Dnešní rozhodnutí Nejvyššího soudu je pro družstevníky šokující. ČTK to za družstvo řekl Martin Junek. "Něco takového jsme absolutně nečekali," uvedl. Chce ale vyčkat na tiskovou konferenci soudu, která začne za půl hodiny a kde by měly zaznít podrobnější informace, než má z médií. Podle informací České televize soud nařídit vyklidit domy do jednoho měsíce.

Stavební bytové družstvo Svatopluk založila část poškozených klientů H-Systemu v říjnu 1997 s cílem pokračovat ve výstavbě domů i za cenu dalších investic. Tehdejší správce konkurzní podstaty H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Josef Monsport ale později vyzval obyvatele dostavěných domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. Členové družstva vedou s Monsportem od roku 2000 soudní spory, aby se vystěhovat nemuseli.