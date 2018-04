Londýn - Syn britského prince Williama a jeho manželky Kate, který se narodil v pondělí v Londýně, se jmenuje Louis Arthur Charles. Na twitteru to dnes oznámil Kensingtonský palác. Oficiálně bude oslovován jako Jeho královská výsost princ Louis z Cambridge.

"Vévoda a vévodkyně z Cambridge s potěšením oznamují, že pojmenovali svého syna Louis Arthur Charles," uvedl Kensingtonský palác. Známý podle něj bude pod prvním z trojice jmen, které doplní titul prince z Cambridge.

Třetí potomek Williama a Kate se narodil v porodnici v londýnské části Paddington. Po příchodu na svět vážil 3,8 kilogramu. Po dědečkovi Charlesovi, otci Williamovi a po svém bratrovi a sestře se stal pátým v pořadí nástupnictví na britský trůn.

Po třech jménech mají také oba Louisovi sourozenci: George Alexander Louis a Charlotte Elizabeth Diana.

Sázkaři před nynějším porodem tipovali, že pokud se narodí chlapec, bude to Albert, Arthur, Jack nebo Fred. Jméno Louis není v Británii příliš oblíbené, na seznamu nejpopulárnějších jmen v Anglii a Walesu je na 71. místě. To by se podle agentury DPA mohlo ovšem vzhledem k popularitě královské rodiny brzy změnit.

Podle agentury AP jsou druhé a třetí jméno novorozeného prince poctou Williamovu otci Charlesovi, jehož celé jméno zní Charles Philip Arthur George. Zároveň odkazuje jméno na Louise Mountbattena, Charlesova oblíbeného prastrýčka, který se stal obětí atentátu Irské republikánské armády v roce 1979. Jméno Louise Mountbattena, o kterém princ Charles často hovoří jako o svém "honorárním dědečkovi", dostal už i princ William - celým jménem William Arthur Philip Louis.

Digitální nakladatelství oblíbené autorky knih o čarodějnickém učni Harrym Potterovi J. K. Rowlingové upozornilo na to, že se všechna tři jména novorozeného prince vyskytovala v rodině Weasleyových vystupující v oblíbené sáze. "Louisi Arthure Charlesi, byl jsi pojmenován po třech ikonických Weasleyových," uvedla společnost na twitteru.

Stejné jméno jako nový člen britské královské rodiny, tedy Louis, dostalo dnes také mládě velblouda dvouhrbého, které se v zoologické zahradě v západoanglickém Blackpoolu narodilo stejně jako princ z Cambridge v pondělí.