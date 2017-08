Račice (Litoměřicko) - Zatímco Jakub Špicar s Danielem Havlem získali na mistrovství světa na kilometru bronz, jejich parťáci ze čtyřkajaku Radek Šlouf a Jan Štěrba byli po finále závodu na 500 metrů trochu zklamaní ze sedmého místa. Mrzelo je, že se nepřiblížili medailovým pozicím.

Vážili si finálové účasti na mistrovství světa, ale chtěli porazit víc než dvě lodě. "Není to špatný, ale doufali jsme, že bychom mohli být výš. Mrzí mě, že jsme se nepřiblížili medailovým pozicím. Ale oba jsme do toho dali všechno a o tom ten sport je," řekl šestatřicetiletý Štěrba.

Bezmála o třináct let mladší Šlouf připustil, že v závěru nemohl. "První polovina nebyla vůbec špatná, ale posledních 150 metrů mi síly došly a už jsem se od pádla nedokázal vůbec odšťouchnout, jako to umím," prohlásil.

Štěrba před startem Šloufa varoval, že by ho bouřlivá atmosféra na poslední dvoustovce mohla strhnout. "Může to trošku svádět, že člověk začne úplně šílet. Nevím, jestli jsem nešílel já," poznamenal zadák.

Zatímco Šlouf se Štěrbou byli spíše zklamaní, jejich mladé reprezentační kolegyně Štěpánka Sobíšková a Barbora Galádová byly ze sedmého místa ve finále seniorského mistrovství světa nadšené. "Čekaly jsme, že budeme přinejlepším osmé, spíš deváté, takže tohle je úplná bomba," radovala se šestnáctiletá Sobíšková. Její parťačka je v patnácti letech nejmladší členkou české reprezentace. "Jelo se mi suprově. Zkušenost je to obrovská a motivace na další léta taky," doplnila po velkém finále před domácím publikem.

Nezvyklou desátou dráhu si po mrtvém závodě v semifinále vyzkoušely kanoistky Lenka Součková a Jana Ježová. Ve finále pětistovky skončily deváté. "Asi byla výhoda, že jsme neměly blok, z toho jsme vytěžily na startu. Ale pak pro mě jako zadáka, který řídí loď, bylo hrozně složité, že jsme neměly bójky na pravé straně. Tak jsem pořádně nedokázala odhadnout směr lodi," řekla Ježová.

Česká deblkanoe pak zamířila dost doprava. "Tam je voda hodně mělká a pro nás těžká na záběr. To byla nějaká chyba, kterou jsem tam udělala. Ale jsme rády, že jsme potvrdily to deváté místo, že jsme do finále patřily," doplnila Ježová.

České blondýnky závodí v lodi s nápisem C2blonde. "Blondýny na deblkanoi jsme asi jediný v celém startovním poli, tak jsme si říkaly, že to uděláme jako naši takovou značku. Lidi říkají, že jediný, kdo může mít desátou dráhu, jsou blondýny," vysvětlila Ježová.

Po neúspěchu na mistrovství Evropy, kde se do finále nedostaly, jim finálová účast na světovém šampionátu dodá chuť do tréninku směrem k OH 2020 v Tokiu. "Je vidět, že forma byla načasovaná dobře, je to motivace do dalších let," dodala Součková.