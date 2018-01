Ruhpolding (Německo) - Druhé místo je pro biatlonistu Ondřeje Moravce měsíc před olympiádou velkým impulzem. Trojnásobný medailista ze Soči měl po zdravotních problémech z léta pomalý rozjezd sezony, ale dnes perfektně střílel a ve vytrvalostní závodu v Ruhpoldingu prohrál jen s Martinem Fourcadem.

"Jsem strašně spokojený hlavně se střelbou. Myslím, že jsem chytil dobré tempo a to jsem si držel celý závod. Vyloženě jsem nijak neztrácel. Perfektní závod," hodnotil Moravec pro Radiožurnál dvacet trefených terčů a patnáctý běžecký čas. "Jsem rád, že jsem si zase potvrdil, že tam můžu být i přes to, co jsem si absolvoval v létě," řekl po dvanáctém pódiu v individuálních závodech SP.

Vicemistr světa na 20 km z loňského Hochfilzenu měl v létě výpadek kvůli infekci jater. Měsíc a půl běhal jen na padesát procent. Do zimy vstoupil hůř, zaostával na trati i na střelnici. "První trimestr nebyl perfektní. Moje forma na střelnici byla hodně špatná, proto je tohle pro mě důležité," řekl dnes na tiskové konferenci.

Evidentně se naladil v oblíbeném Hochfilzenu. Přes Vánoce strávil v Rakousku dva týdny a s přípravou mu pomáhala skupina kolem Rakušana Simona Edera, včetně trenérky Sandry Flungerové. "Hlavně při nástřelu jsem nemusel po každé položce vstát a jít se podívat do dalekohledu," řekl Moravec serveru sport.cz před týdnem. V Hochfilzenu měl také manželku s dcerkou a trénovaly tam Norka Tiril Eckhoffová a další Rakušanky. "Takže takový babský sněm," smál se biatlonista.

Už na konci roku naznačil návrat formy při exhibici na stadionu Schalke. Minulý týden v Oberhofu dojel jedenáctý ve sprintu a o dvě místa hůře ve stíhačce. V Ruhpoldingu precizně střílel vleže a především znovu udivoval přesnou rychlopalbou vstoje. "Stojáky takhle střílím normálně, kdybych to hlídal, tak to pravděpodobně skončí špatně," řekl s tím, že již o den dříve v tréninku mu všechno na střelnici vycházelo.

Už několikrát v minulosti Moravec ukázal, že se umí připravit na vrchol sezony. Olympiáda v Pchjongčchangu se blíží a při očekávané neúčasti Gabriely Koukalové bude největší nadějí. Jeho výkonnost roste. "Na to je ještě čas, ještě nás čeká jeden a půl svěťáku," nechtěl třiatřicetiletý biatlonista zatím mluvit o hrách v Koreji.

Vedle Moravce se dnes dařilo i pátému Michalu Krčmářovi a osmému Michalu Šlesingrovi. Po špatném úvodu zimy je výsledek povzbuzením pro celý tým. "Stoprocentně. Bylo to vypjaté. Trenéři jsou pak taky nervózní, někdy možná ještě nervóznější než sami závodníci," pronesl Moravec a doplnil: "Vím, že je tohle cesta, jen se do toho potřebuju dostat. Nastavit hlavu správným směrem."

Díky stříbru si zajistil stejně jako Krčmář se Šlesingrem účast v nedělním závodu s hromadným startem v Ruhpoldingu. "Masák byl cílem a jsem rád, že jsem ho splnil," pochvaloval si Moravec v rozhovoru pro Českou televizi.