New York - Deset českých hokejistů zůstalo ve hře o Stanleyův pohár před dnešním startem 2. kola play off NHL. V semifinále Východní konference bude bojovat Tampa Bay s útočníkem Ondřejem Palátem a obráncem Andrejem Šustrem s Bostonem, jehož barvy hájí ofenzivní opory David Krejčí a David Pastrňák. Washington s beky Jakubem Jeřábkem, Michalem Kempným a forvardem Jakubem Vránou vyzvou Pittsburgh s útočníkem Dominikem Simonem.

V Západní konferenci narazí nováček NHL Vegas s forvardem Tomášem Noskem na San Jose s útočníkem Tomášem Hertlem. Pouze v sérii Nashvillu s Winnipegem žádný český zástupce není.

Teoretickou naději rozšířit počet českých kandidátů na zisk Stanley Cupu mají ještě hráči působící na farmách, pokud by nastoupili v play off. Na farmě Vegas v celku Chicago Wolves působí útočník Tomáš Nosek, který v sezoně sehrál za Golden Knights 10 utkání. K tomu, aby se hráč zařadil mezi vítěze Stanley Cupu, musí v základní části sehrát 41 utkání nebo alespoň jednou zasáhnout do hry v play off.

Takovou podmínku splňuje díky 44 duelům Šustr, který se ještě do sestavy Lightning ve vyřazovací části nedostal. V záložním týmu Tampy Bay v Syracuse nastupuje bek Dominik Mašín, který na premiéru v NHL stále čeká. Stejně tak i další Češi.

Boston má v Providence v AHL beka Jakuba Zbořila a v Atlantě v ECHL chytal brankář Daniel Vladař. V záložních týmech v AHL jsou také v Manitobě bek Jan Košťálek s útočníkem Michaelem Špačkem (Winnipeg), v Hershey gólman Vítek Vaněček (Washington) a v San Jose Barracuda Radim Šimek (San Jose).

Série Washington - Pittsburgh a Vegas - San Jose startují v noci na pátek, souboj Nashville - Winnipeg o den později a bitva Tampa Bay s Boston v sobotu večer SELČ.

O všech postupujících do semifinále Stanleyova poháru bude jasno nejdříve v pátek 4. května a nejpozději ve čtvrtek 10. května. Posily i z druhého kola tak mohou vyhlížet účastníci mistrovství světa v Dánsku, které se hraje od 4. do 20. května.

Program 2. kolo play off NHL: Čtvrtek 26. dubna: Východní konference - 1. zápas: Washington - Pittsburgh. Západní konference - 1. zápas: Vegas - San Jose. Pátek 27. dubna: Západní konference - 1. zápas: Nashville - Winnipeg. Sobota 28. dubna: Východní konference - 1. zápas: Tampa Bay - Boston. Západní konference - 2. zápas: Vegas - San Jose. Neděle 29. dubna: Východní konference - 2. zápas: Washington - Pittsburgh. Západní konference - 2. zápas: Nashville - Winnipeg. Pondělí 30. dubna: Východní konference - 2. zápas: Tampa Bay - Boston. Západní konference - 3. zápas: San Jose - Vegas. Úterý 1. května: Východní konference - 3. zápas: Pittsburgh - Washington. Západní konference - 3. zápas: Winnipeg - Nashville. Středa 2. května: Východní konference - 3. zápas: Boston - Tampa Bay. Západní konference - 4. zápas: San Jose - Vegas. Čtvrtek 3. května: Východní konference - 4. zápas: Pittsburgh - Washington. Západní konference - 4. zápas: Winnipeg - Nashville. Pátek 4. května: Východní konference - 4. zápas: Boston - Tampa Bay. Západní konference - případný 5. zápas: Vegas - San Jose. Sobota 5. května: Východní konference - případný 5. zápas: Washington - Pittsburgh. Západní konference - případný 5. zápas: Nashville - Winnipeg. Neděle 6. května: Východní konference - případný 5. zápas: Tampa Bay - Boston. Západní konference - případný 6. zápas: San Jose - Vegas. Pondělí 7. dubna: Východní konference - případný 6. zápas: Pittsburgh - Washington. Západní konference - případný 6. zápas: Winnipeg - Nashville. Úterý 8. května: Východní konference - případný 6. zápas: Boston - Tampa Bay. Západní konference - případný 7. zápas: Vegas - San Jose. Středa 9. května: Východní konference - případný 7. zápas: Washington - Pittsburgh.

Čtvrtek 10. května: Východní konference - případný 7. zápas: Tampa Bay - Boston. Západní konference - případný 7. zápas: Nashville - Winnipeg.