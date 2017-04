New York - Tři čeští hokejisté zůstali aktuálně ve hře o Stanleyův pohár. V semifinále Západní konference bude bojovat St. Louis s útočníky Vladimírem Sobotkou a Dmitrijem Jaškinem proti Nashvillu a Anaheim s forvardem Ondřejem Kašem vyzve Edmonton. Druhé kolo play off NHL začne ve středu.

V současné době nastupuje pouze Sobotka, který se přesunul do týmu Blues až v závěru základní části po konci angažmá v Omsku v KHL. Jaškin ještě v play off nenastoupil, ale v dlouhodobé soutěži odehrál 51 utkání, takže patří také mezi kandidáty na zisk prstenu v případě triumfu. Kaše sehrál v play off za Anaheim jeden duel a nyní hraje na farmě v San Diegu v AHL.

Teoretickou naději na Stanley Cup mají i další čeští hokejisté. Gólman Marek Mazanec chytá na farmě Nashvillu v Milwaukee. V záložním týmu Washingtonu v Hershey jsou útočník Jakub Vrána a gólman Vítek Vaněček, na farmě Pittsburghu ve Wilkes-Barre/Scranton hraje forvard Dominik Simon a St. Louis má v AHL v celku Chicago Wolves útočníka Adama Musila.

O všech postupujících do semifinále Stanleyova poháru bude jasno nejdříve ve čtvrtek 4. května a nejpozději týden nato. Posily i z druhého kola tak mohou vyhlížet účastníci mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem, které se hraje od 5. do 21. května.

Program 2. kola play off NHL:

Středa 26. dubna:

Západní konference - 1. zápasy:

St. Louis - Nashville, Anaheim - Edmonton.

Čtvrtek 27. dubna:

Východní konference - 1. zápasy:

Ottawa - New York Rangers, Washington - Pittsburgh.

Pátek 28. dubna:

Západní konference - 2. zápasy:

St. Louis - Nashville, Anaheim - Edmonton.

Sobota 29. dubna:

Východní konference - 2. zápasy:

Ottawa - New York Rangers, Washington - Pittsburgh.

Neděle 30. dubna:

Západní konference - 3. zápasy:

Nashville - St. Louis, Edmonton - Anaheim.

Pondělí 1. května:

Východní konference - 3. zápas:

Pittsburgh - Washington.

Úterý 2. května:

Východní konference - 3. zápas:

New York Rangers - Ottawa.

Západní konference - 4. zápasy:

Nashville - St. Louis.

Středa 3. května:

Východní konference - 4. zápas:

Pittsburgh - Washington.

Západní konference - 4. zápasy:

Edmonton - Anaheim.

Čtvrtek 4. května:

Východní konference - 4. zápas:

New York Rangers - Ottawa.

Pátek 5. května:

Západní konference - případné 5. zápasy:

St. Louis - Nashville, Anaheim - Edmonton.

Sobota 6. května:

Východní konference - případné 5. zápasy:

Ottawa - New York Rangers, Washington - Pittsburgh.

Neděle 7. května:

Západní konference - případné 6. zápasy:

Nashville - St. Louis, Edmonton - Anaheim.

Pondělí 8. května:

Východní konference - případný 6. zápas:

Pittsburgh - Washington.

Úterý 9. května:

Východní konference - případný 6. zápas:

New York Rangers - Ottawa.

Západní konference - případný 7. zápasy:

St. Louis - Nashville.

Středa 10. května:

Východní konference - případný 7. zápas:

Washington - Pittsburgh.

Západní konference - případný 7. zápas:

Anaheim - Edmonton.

Čtvrtek 11. května:

Východní konference - případný 7. zápas:

Ottawa - New York Rangers.