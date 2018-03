Plzeň - Stejně jako v předchozí čtvrtfinálové sérii proti Olomouci nezvládl vítěz základní části hokejové extraligy první duel ani v semifinále s Brnem. Plzeň si dokázala vytvořit řadu velmi dobrých šancí, jenže od 12. minuty tahala za kratší konec. A proti soupeři takového kalibru si podle útočníka Denise Kindla dovolili Indiáni až příliš velké množství chyb.

"Udělali jsme maličké chyby, které Kometu nakoply. Na můj vkus jsme prohráli také příliš mnoho buly," řekl Kindl novinářům. Pro celý duel bylo podle něj stěžejní dění druhé dvacetiminutovky, v níž Brno navýšilo vedení na 2:0. "Ve druhé třetině jsme se nedostali do tempa, jak jsme zvyklí před našimi diváky. Ta druhá třetina nás asi stála i celý zápas," přemítal.

Ze skutečnosti, že Brno se zdá být výrazně silnějším týmem v porovnání se základní částí a také proto vyhrálo v play off už pojedenácté za sebou, vědu nedělal. "My se soustředíme sami na sebe. Začali jsme, jak jsme chtěli, jen škoda, že jsme nedali ten první gól my. Na obou stranách bylo docela dost šancí a možností s výsledkem něco udělat. S trochou štěstí jsme mohli dosáhnout i na vyrovnání," řekl pětadvacetiletý Kindl.

Brzdou plzeňského rozletu byl také třetí gól Brňanů, který přišel po minutě a šesti vteřinách od snížení na 1:2, jež obstaral právě Kindl. "To nás trošku srazilo... Tlak na konci tam ještě byl, ale bohužel. Závěr byl alespoň dobrým odrazem do druhého zápasu. I trenéři v kabině se nás snažili po utkání povzbudit," uvedl Kindl. "Jen musíme najít rovnováhu mezi faulama a tím, jaký metr nastaví sudí," doplnil plzeňský forvard.

Nejaktivnějším hráčem na straně Západočechů, který mohl nejvíce promluvit do vývoje skóre, byl o šest let mladší útočník Matyáš Kantner. "Ty neproměněné příležitosti určitě mrzí. Měl jsem tam ještě i v power play šanci na vyrovnání. V první třetině ze strany prázdnou bránu a vůbec v celém zápase jsem měl těch šancí spoustu. O to více pak mrzí, že člověk neodčinil v závěru ty předchozí zahozené," uvedl Kantner.

Brno působilo soustředěně a odhodlaně. S vidinou jediného cíle - prvního kroku v sérii. "Myslím si však, že jsme se Kometě vyrovnali, oba týmy měly docela dost příležitostí. Nemám pocit, že by nás přejeli. Kdybychom lépe využili naše šance, mohlo to skončit obráceně," prohlásil Kantner, jenž si dnes připsal asistenci.

Byl to pro něho první bod kariéry při prvním extraligovém play off. "Je to samozřejmě ohromná škola. V prvních zápasech byla nervozita, teď už je to lepší. Je čest si play off zahrát," řekl Kantner.