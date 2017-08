Praha - Záložník Josef Hušbauer nasměroval proměněnou penaltou v šesté minutě fotbalisty Slavie k vítězství 2:0 v ligové předehrávce nad Jihlavou a byl rád, že se Pražané dobře naladili na úterní úvodní zápas 4. předkola Ligy mistrů na půdě APOELu Nikósie. Zároveň ale varoval, že horší výkon z druhého poločasu by se mohl červenobílým na Kypru vymstít.

"Chtěli jsme vyhrát, ale asi po lepším výkonu. První půle byla dobrá, druhá nic moc. Spíš jsme asi šetřili síly na úterý, ale se silnějším soupeřem by se nám to mohlo vymstít. Je to takové varování, že takhle druhou půli asi ne," řekl novinářům Hušbauer.

Při penaltě měl trochu štěstí, protože brankář Jihlavy Matej Rakovan na míč jen těsně nedosáhl. "Čekal jsem na pohyb gólmana, zůstal docela stát. Na poslední chvíli jsem se snažil tlačit na zem, věděl jsem, že je to mokré, tak aby to sjelo. Naštěstí to vyšlo," uvedl Hušbauer.

Při exekuci penalty vystřídal útočníka Milana Škodu, který pokutové kopy zahrával v poslední době. "Viděl jsem, že byl na něj faul. Bral si balon, tak jsem se ho jen zeptal, jestli chce jít kopat, i když byl na něj faul. Říkal, že si to klidně můžu vzít," řekl Hušbauer. "Příště to ale nechám už zase na Milanovi, pokud na něj nebude faul. Věřím mu, stejně jako celý tým," dodal sedmadvacetiletý Hušbauer.

Podílel se i na druhém gólu v 18. minutě. Kolmicí vysunul Škodu, jehož střelu Rakovan vyrazil jen k Dannymu a ten před prázdnou brankou nezaváhal. "Je to o tom náběhu. Když je dobrý náběh, je ideální to poslat mezi hráče. Pak už je to jen o tom, jak se to vyřeší. Naštěstí z toho byl gól," uvedl Hušbauer.

Za Slavii dnes poprvé nastoupila ukrajinská posila Eduard Sobol. "Podle mě předvedl dobrý výkon. Poctivý dozadu, snažil se i dopředu, měl nebezpečné centry. Za mě dobrá posila," ocenil Hušbauer.

"Těch posil je celkem dost, co si budeme povídat. Je to těžké se sehrát, když jich přijde tolik. V základu nás bylo jen pět Čechů, hodně cizinců. Je vidět, že občas ještě komunikace trochu vázne. Chce to čas. Věřím, že zápas od zápasu se to bude zlepšovat. Pro nás je klíčový zápas na Kypru a musíme k tomu přistoupit líp než dneska v druhé půli," dodal Hušbauer.