Praha - V novém televizním filmu Zádušní oběť se sešli tvůrci oceňovaného snímku Zánik samoty Berhof z roku 1983 režisér Jiří Svoboda, scenárista Vladimír Körner, kameraman Vladimír Smutný a herec Milan Kňažko. Drsná dobová detektivka odehrávající se na pozadí první světové války se na obrazovce České televize (ČT) objeví 9. dubna. Novináře o tom dnes informovali zástupci ČT.

Vedle Kňažka se v dramatickém snímku o nenávisti a touze po pomstě představí další slovenská herečka Ági Gubíková, dále pak Eva Josefíková, Vilma Cibulková, Klára Trojanová, Petr Vaněk nebo Tomáš Töpfer.

"Já dělám s herci, kteří se chtějí tématu věnovat a nezačnou spolupráci tím, že mají během natáčení v úterý večer a ve středu ráno dabing," uvedl režisér Svoboda.

Představitel hlavní role Milan Kňažko ve filmu jako komisař Mondl přijíždí z Vídně do malého českého městečka, aby zde vypátral pachatele série vražd mladých mužů a aby vyvrátil pochybnosti o tom, že se jedná o vraždy rituální ze strany místních židovských obyvatel. "Komisař Mondl chce nastolit spravedlnost. To je věčný boj. Říká se, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Ony nezvítězí, pochopitelně. Ale je potřeba o to bojovat a dosáhnout alespoň remízy," podotkl.

Körnerův scénář Zádušní oběti byl jedním z nerealizovaných děl, která po nástupu do funkce v roce 2012 v ČT nalezl ředitel vývoje pořadů a programových formátů Jan Maxa. "Scénář jsem chtěl realizovat už před šesti lety, ale vlivní lidé mi sdělili, že Körner už se nenosí, tehdy se točily jiné náměty," sdělil režisér Svoboda.

Hudbu k filmu složil Michael Kocáb a houslové party ve snímku hraných Leou (Josefíková) nahrál Pavel Šporcl. Snímek se z většiny natáčel v Třebíči.

Režisér Svoboda natočil 13 celovečerních hraných filmů a více než 25 televizních filmů a inscenací. Za vrcholy jeho tvorby odborníci označují filmy Zánik samoty Berhof, Skalpel, prosím! a Sametoví vrazi. V posledních letech u něho převládá tvorba pro televizi. V roce 2015 natočil pro ČT snímek Jan Hus a nyní připravuje další snímek Rašín.