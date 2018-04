Plzeň - Dražba zbytku majetku zadlužené obce Prameny na Chebsku byla odročena na neurčito. Návrh obce, s nímž souhlasil jediný věřitel, akceptoval Exekutorský úřad Plzeň-jih. ČTK to řekli soudní exekutor Jiří Janečka a Dmitrij Vajner, jednatel firmy Real Aspekt, která je jediným věřitelem obce a chtěla v dnešní dražbě majetek koupit; do dražby se přihlásil ještě jeden subjekt. Obec se chce s věřitelem dohodnout mimosoudně. Účastníci jednají o mimoexekučním vyřešení věci, uvedla obec jako důvod v žádosti o odklad.

Do dražby měl jít veškerý zbývající majetek za 6,8 milionu korun. Pozemky včetně osmi vrtů minerálních vod chtěla obec původně prodat firmě Real Aspekt, která se po jednáních v posledních letech stala jediným věřitelem Pramenů. Část zastupitelstva ale s prodejem nesouhlasila, zastupitelé včetně náhradníků opakovaně na své funkce rezignovali, a zastupitelstvo tak nedokázalo smlouvu o spolupráci schválit.

"Těsně před zahájením dražby jsem obdržel návrh povinného (obce) na odklad, zároveň i se souhlasem oprávněného (věřitele). A oprávněný disponuje tím, že se řízení zahajuje nebo ukončuje, tak mi nezbylo než dražbu odročit," uvedl Janečka. Nyní vyzve strany, aby upřesnily důvody a lhůtu, kterou si stanovily ke vzájemné dohodě.

"S odkladem jsem souhlasil. Obrátila se na nás paní starostka a zastupitelstvo obce. Velice dobře si uvědomujeme, že dražba by přinesla fatální následky, a tak jsme jim vyhověli v tom, že najdeme ještě nějaký prostor do budoucna, abychom našli shodu a uzavřeli smlouvu o mimoexekučním řízení," řekl Vajner. To by se mohlo povést, ale až po podzimních komunálních volbách, protože současné zastupitelstvo není po nedávném odstoupení opozičního zastupitele usnášeníschopné.

Vajner, jemuž trvalo pět let, než konsolidoval veškeré pohledávky do jedněch rukou, chce s obcí spolupracovat. "Považujeme za vhodné počkat ještě trochu, abychom konečně učinili něco, co bude prokazatelně to nejlepší řešení pro obec i pro náš obchodní záměr," uvedl. Chce tam vybudovat stáčírnu minerálních vod a sanatorium pro děti.

Prameny patří k nejzadluženějším obcím v Česku, jejich dluhy se v posledních letech podařilo snížit ze 130 milionů korun na méně než polovinu. Kvůli dohodě s ruským investorem se tam zastupitelstvo v současném volebním období třikrát rozpadlo. V Pramenech žije asi 111 lidí, kvůli dluhům byla obec několik let i zcela bez zastupitelstva.