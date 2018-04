Šanghaj - Dramatickou Velkou cenu Číny formule 1 nečekaně vyhrál Daniel Ricciardo z Red Bullu, který si pro šesté vítězství v kariéře dojel i přesto, že odstartoval až z šestého místa. Na druhé příčce na okruhu v Šanghaji skončil Valtteri Bottas z Mercedesu, třetí byl Kimi Räikkönen z Ferrari.

Vedoucí jezdec průběžného pořadí a vítěz kvalifikace Sebastian Vettel z Ferrari dojel až osmý poté, co do něj v souboji o třetí místo dvanáct kol před koncem narazil Max Verstappen. Čtyřnásobný mistr světa Vettel už následně ztrátu nedokázal smazat a přišel o možnost vyhrát i třetí závod nové sezony.

Pilot Red Bullu Verstappen dostal za manévr desetisekundovou penalizaci, což však pro něj v konečném pořadí příliš neznamenalo. Nizozemský pilot klesl ze čtvrtého místa na páté, před něj se dostal úřadující mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu.

"Viděl jsem, že má problémy s gumami, tak jsem ho zkusil v zatáčce předjet. Byla to samozřejmě moje chyba. Nechtěl jsem to udělat, ale po závodě je snadné kritizovat a říkat, že jsem měl počkat. Bylo by to asi lepší, ale bohužel jsem to neudělal," prohlásil Verstappen.

Vettel měl pro Verstappena pochopení. "Čekal jsem, že zaútočí dřív. Neměl jsem v úmyslu vzdorovat, protože to nemělo smysl, byl moc rychlý a já nechtěl ohrozit svůj výsledek," řekl německý pilot. "Udělal chybu, špatně odhadl situaci, to se prostě stane. Už sice není nováček, ale tohle se vám může stát i po 300 závodech. Měli jsme štěstí, že jsme oba mohli pokračovat v závodě," přidal.

Ricciardo si pro nečekané vítězství dojel především díky dobře načasované zastávce v boxech v 32. kole, kdy na trať vyjel safety car po kolizi dvou vozů Toro Rosso. Do té doby závod příliš dramatickou podívanou nenabídl, ale po restartu začali oba piloti Red Bullu díky novým gumám útočit a posouvat se vpřed.

"Vypadá to, že neumím vyhrávat nudné závody," uvedl Ricciardo. "Bylo to hrozně hektické. Sotva jsem zaznamenal, že je na trati safety car, už mě volali do boxů. Všechno se to seběhlo tak rychle a nakonec to rozhodlo," dodal Australan, který jel po restartu velmi dobře.

Nejprve se dostal před Räikkönena a k dalšímu posunu mu pomohl neúspěšný Verstappenův atak na Hamiltona. Po něm nizozemský pilot vyjel z trati a propadl se pořadím. Ve 42. kole už byl Ricciardo druhý před Vettelem.

Zatímco pro německého jezdce chvíli nato po kolizi s Verstappenem závod prakticky skončil, Ricciardo pokračoval v útočení a v 45. kole nedal šanci vedoucímu Bottasovi. Australský pilot tak prožil víkend jako na houpačce, protože v sobotu ho kvůli porouchanému motoru dělily pouhé dvě minuty od zmeškání startu kvalifikace.

"Před čtyřiadvaceti hodinami jsem si myslel, že budu startovat z posledního místa, takže velký dík patří klukům mechanikům. Dnešek je odměna ze jejich práci," uvedl Ricciardo.

Vettel navzdory nepovedenému závodu vede průběžné pořadí šampionátu se ziskem 54 bodů. Čtyřnásobný mistr světa Hamilton je druhý s 45 body, třetí Bottas má na kontě 40 bodů. Další závod je na programu za dva týdny v Ázerbájdžánu.

"Dneska jsem jel celý závod v zemi nikoho. Neměl jsem rychlost a musel jsem se jen bránit," řekl Hamilton. "Náš výkon zatím neodpovídá představám. Dnešek a sobota byly z mojí strany katastrofální. Dnes jsme měli štěstí, že nás kolize udržely v boji, ale příště už musím jet normálně, jinak budeme ztrácet další body," prohlásil.

Výsledky Velké ceny Číny formule 1:

1. Ricciardo (Austr./Red Bull) 1:35:36,380 (prům. rychlost 191,451 km/h), 2. Bottas (Fin./Mercedes) -8,894, 3. Räikkönen (Fin./Ferrari) -9,637, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -16,985, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -20,436, 6. Hülkenberg (Něm./Renault) -21,052, 7. Alonso (Šp./McLaren) -30,639, 8. Vettel (Něm./Ferrari) -35,286, 9. Sainz (Šp./Renault) -35,763, 10. Magnussen (Dán./Haas) -39,594.

Průběžné pořadí MS (po 3 z 21 závodů): 1. Vettel 54, 2. Hamilton 45, 3. Bottas 40, 4. Ricciardo 37, 5. Räikkönen 30, 6. Alonso 22.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 85, 2. Ferrari 84, 3. Red Bull 55, 4. McLaren 28, 5. Renault 25, 6. Toro Rosso 12, 7. Haas 11, 8. Sauber 2, 9. Force India 1.