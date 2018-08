Slavonice (Jindřichohradecko) - Dusno a napětí v sále doprovázely předpremiéru filmu Ondřeje Trojana Toman. Pravdivý dramatický příběh z poválečného Československa o vzestupu a pádu člověka, který kšeftoval s osudy lidí, vyvolal v divácích velké emoce. Z kulturního domu v jihočeských Slavonicích, kde se koná filmový festival, odcházeli plni dojmů.

Režisér a producent Trojan se pokusil o co nejvěrnější rekonstrukci skutečných událostí opírající se o dokumenty a svědectví. Na filmu pracoval sedm let, nechybí v něm archivní záběry, popisky. "Snažil jsem se natočit velice nekompromisní a pravdivý film bez všech možných filmařských berliček a klišé. Šel jsem do velkého rizika, je tu i jistá nervozita, ale jako režisér jsem spokojený," řekl ČTK Trojan.

Spokojeni byli i diváci. "Byla to síla," okomentoval krátce zážitek z filmu jeden z nich. "Mám rád, když diváci vyjdou z kina a ten film v nich zůstane. Věřím, že se to povedlo i Tomanovi," uvedl Trojan. Věří, že jeho čtvrtý snímek vyvolá debatu o lidských charakterech a o tom, kam se společnost ubírá.

Hlavní roli tajemného šéfa československé poválečné zahraniční rozvědky hraje Jiří Macháček. "Potřeboval jsem člověka, který má v sobě nějakou zvláštní temnotu a kterému lidi uvěří, že je hochštapler," řekl Trojan. Macháček právě po roli Tomana toužil. "Strašně mě to bavilo," řekl ČTK. Podle něj je to film pro vnímavé diváky, kteří si chtějí užít dramatický příběh v historických souvislostech.

Zdeněk Toman byl v letech 1945 až 1948 šéfem československé zahraniční rozvědky, zároveň šmelinářem, podvodníkem a manipulátorem s osudy mnoha lidí. Pro osobní profit i získávání financí nezbytných pro úspěch komunistického puče v roce 1948 se neštítil kšeftovat s kýmkoli a s čímkoli. "Hledal jsem kladné stránky postavy, aby nevyzněla jednobarevně. Právě ta rozporuplnost mě zajímala při práci na té postavě nejvíc," uvedl Macháček.

Tomanovu ženu hraje Kateřina Winterová, která zdůraznila výtvarnou stránku filmu. "Kostýmy a účesy nám hercům hrozně pomohly se vcítit do postav a přispěly k vizuální kráse, která není okázalá, ale uvede diváka do té doby," řekla ČTK. Na plátně se objeví dalších několik desítek herců, mezi nimi Kristýna Boková jako Tomanova sekretářka a milenka, Stanislav Majer v roli generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského, Marek Taclík jako fanatický komunista a přednosta obranného zpravodajství Bedřich Reicin. Dále slovenští herci Roman Luknár jako Jan Masaryk, Lukáš Latinák jako politik Vlado Clementis nebo Táňa Pauhofová jako Tomanova sestra Aurélia. Do distribuce bude snímek uveden 4. října.