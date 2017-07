Praha - Favoritem bookmakerů sázkových kanceláří v Česku na prezidentské volby už je bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš. Prezident Miloš Zeman ztrácí, šance textaře a podnikatele Michala Horáčka zůstávají zhruba stejné. V poslední době se na něj začíná dotahovat ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Vyplývá to z vyjádření sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila.

Kurz na vítězství Drahoše klesl na 2,1:1, naopak u Zemana se zvýšil na 3,2:1 až 3,5:1. Nejvíce tiketů jde stále na Zemana, jde ale spíše o starší sázky.

"V poslední době se objem sázek příliš nepohnul. Lidé v létě raději utrácejí za jiné věci. Stále je tak nejvíce nasázeno na Zemana, kolem tří milionů," uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. Zajímavý je podle něj růst sázek na ministra Stropnického, v poslední době si na něj vsadilo asi 1000 lidí. Ještě v polovině června měl kurz 40:1, nyní zhruba pětkrát nižší. Stropnický ovšem kandidaturu neoznámil.

"Laťka v prezidentských volbách není vysoko. ANO v předvolebních preferencích vede na celé čáře, podporu voličů tedy mít zřejmě bude. A Martin Stropnický vychází v předvolebních průzkumech jako druhý nejoblíbenější politik v zemi. Pokud do voleb skutečně půjde, může současné favority Drahoše, Zemana a Horáčka potrápit," doplnil Hadrava.

Ve Fortuně je podle mluvčího Petra Šraina zhruba 40 procent peněz vsazeno na Zemana, 30 procent na Drahoše, desetinu drží Horáček. V poslední době však sázky na současného prezidenta spíše klesají. "Bookmakeři musí brát v úvahu i spekulace kolem jeho zdravotního stavu. Stále je třeba zvažovat i možnost, že by se z jakéhokoliv důvodu nakonec rozhodl svou kandidaturu vzít zpět," uvedl Šrain.

Noví kandidáti podle něj bookmakery ani sázkaře neoslovili. Bývalý šéf automobilky Škoda Auto Vratislav Kulhánek má kurz 18:1, předseda strany Rozumní Petr Hannig dokonce 500:1. "Ale máme skupinu sázkařů, která zkouší vsadit na zázrak. Na hokejistu Jaromíra Jágra bylo postupně nasázeno skoro 100.000 korun. Jeho kurz začínal na 680:1, momentálně je na 250:1. Pokud by vyhrál, momentálně by to znamenalo výplatu výher za téměř 40 milionů," dodal Šrain.

Chance podle mluvčí Markéty Světlíkové eviduje třikrát více tiketů na Zemana než na Drahoše. "Naopak u Sazka Betu jde největší množství podaných sázek na Jiřího Drahoše," dodal mluvčí společnosti Václav Friedmann.

Nejvyšší sázku na kandidáta zatím přijala Fortuna, kde si její klient vsadil 100.000 korun na Zemana v kurzu 1,6:1. Na bývalého premiéra Vladimíra Špidlu vsadil klient na konci května 6250 korun. V případě úspěchu by vyhrál pět milionů. V Tipsportu vsadili dva klienti 200.000 korun na to, že prezidentem bude buď Zeman nebo Horáček. Tato příležitost byla tehdy ohodnocena poměrně nízkým kurzem 1,27:1. Dnes už v nabídce není.

Tipsport zatím přijal sázky zhruba za šest milionů korun, Fortuna za pět milionů a Chance za milion korun. Podíl těchto tří firem na trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkový objem sázek dosáhl zhruba 13 milionů korun. Sázkové kanceláře očekávají, že 50 milionů korun z voleb v roce 2013 bude výrazně překonáno.

Prezidentské volby jsou naplánovány na leden 2018.

Kurzy na prezidentské volby u Tipsportu a Fortuny:

Kandidát Kurzy 28. července Kurzy 14. června Kurzy 10. března Jiří Drahoš 2,1:1 - 2,15:1 2,4:1 - 2,5:1 6:1 - 7:1 Miloš Zeman 3,2:1 - 3,5:1 2,1:1 - 2,2:1 1,55:1 - 1,6:1 Michal Horáček 5,4:1 - 5,5:1 5:1 6:1 - 6,25:1 Martin Stropnický 8:1 - 10:1 32:1 - 40:1 13:1 - 15:1 Vratislav Kulhánek 18:1 - 20:1 - - Jaroslav Kubera 30:1 - - Petr Robejšek 30:1 18:1 22:1 Pavel Kováčik 55:1 55:1 80:1 Jiří Pospíšil 60:1 - 62:1 50:1 40:1 Jan Švejnar 60:1 - 62:1 47:1 - 50:1 40:1 Václav Klaus st. 60:1 - 63:1 60:1 - 65:1 50:1 - 55:1 Andrej Babiš 60:1 - 65:1 60:1 - 65:1 50:1 - 55:1 Pavel Rychetský 90:1 - 95:1 75:1 - 80:1 60:1 - 65:1