Sintra (Portugalsko) - Evropská centrální banka (ECB) bude při rozhodování o dalším zpřísňování své měnové politiky trpělivá. Současné očekávaní trhů ohledně prvního zvýšení úroků po krizi je v souladu s cílem banky postupovat pozvolna. Řekl to dnes prezident ECB Mario Draghi.

ECB minulý týden oznámila, že ukončí program nákupů dluhopisů do konce letošního roku. Dodala současně, že úrokové sazby by měly zůstat nezměněny nejméně do příštího léta. Prohlášení banky tak odsunulo očekávaný termín prvního zvýšení úroků o tři měsíce, a to na září 2019.

Draghi současně upozornil na rostoucí nejistotu kvůli hrozbě globální obchodní války. Růst inflace je také podle něj stále nejitý, protože vyšší mzdy se nemusejí promítnout do rychlejšího růstu cen.

"U načasování prvního zvýšení sazeb zůstaneme trpěliví a pak budeme při úpravě měnové politiky postupovat pozvolna," uvedl Draghi.

Spotřebitelské ceny se nyní zvyšují, částečně díky draží ropě. ECB očekává, že inflace se k jejímu dvouprocentnímu cíli posune do roku 2020. Draghi však upozornil, že převažuje nejistota, která vrhá stín na výhled dalšího růstu cen. Mezi největší rizika patří sílící globální protekcionismus a přetrvávající zvýšená nestabilita na finančních trzích. Mzdy se sice zvyšují, avšak tento růst se automaticky nepřeklápí do vyšší inflace, jak bývá obvyklé.

"I když mzdy se stále zvyšují, jak očekáváme, nemůžeme vyloučit, že strukturální faktory mimo kontrolu centrální banky mohou zabránit přenosu mezd do spotřebitelských cen," řekl Draghi.

Prohlášení ECB o stabilních úrokových sazbách do příštího léta je záměrně nejasné. Jeden ze zástupců centrální banky upozornil, že tato formulace znamená, že rozhodnutí bude učiněno až po létě, nikoliv během letního zasedání Rady guvernérů, uvedla agentura Reuters.