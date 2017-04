Praha - Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová nezmění ani po posledním vyjádření ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) postoj a setrvá ve funkci středočeské zastupitelky za hnutí STAN. Řekla to dnes ČTK. Chovanec ve čtvrtek oznámil, že kvůli neslučitelnosti funkcí zbaví mandátu krajské zastupitelky ministerskou náměstkyni Kláru Dostálovou (ANO), pokud ji hradecké zastupitelstvo samo neodvolá. V podobné situaci je podle něj ve středních Čechách Drábová.

Funkce zastupitele a vysokého státního úředníka jsou podle vnitra neslučitelné, zastupiteli mohou být jen řadoví státní zaměstnanci. Dostálová i Drábová jsou ale přesvědčeny o tom, že zákon neporušují. Dostálová je připravená obrátit se na právníky a na soud, v případě Drábové hnutí STAN avizovalo, že se hodlá o její mandát také soudit a získat rozsudek fungující pro tyto případy jako precedent.

"Já bych rezignovala dávno, protože mě to věru nebaví, ale na druhou stranu ta rezignace znamená, že není o co se soudit. Ani o výklad zákona, ani o nic jiného," podotkla Drábová. Sama žádné kroky činit nechce, vývoj událostí ji moc netěší. "Vnímám to jako nepříjemnou osobní záležitost, ale takhle se v tomhle státě tvoří zákony. Tak to je," dodala.

Poprvé středočeští zastupitelé věc řešili počátkem března, kdy bod o odvolání Drábové odmítli zařadit na program. STAN se řídí jiným výkladem zákonů než vnitro. Přednost před volebním zákonem má podle něj novější služební zákon, který souběh obou funkcí umožňuje. Drábová chce, aby spor posloužil jako precedentní k tomu, aby se v zákonech vytvořil soulad.

Ministr vnitra nejdříve poslal středočeské hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO) dopis, v němž ji upozornil na neslučitelnost funkcí. Zastupitelé měli 7. března Drábovou zbavit mandátu. Protože se tak nestalo, ministr požádal o svolání mimořádného jednání zastupitelstva, to se má uskutečnit v úterý. Jestliže Drábová i po něm zůstane zastupitelkou, měl by zánik jejího mandátu vyslovit ministr sám.

V obdobné situaci jako Drábová je i Dostálová v Královéhradeckém kraji. Také ji zastupitelé odmítli zbavit mandátu. O věci mají hlasovat v pondělí.