Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) dnes rozsvítil ozdobenou mazací tramvaj, takzvanou mazačku. Vůz je slavnostně vyzdoben světly a andělem s trumpetou. Tramvaj byla letos rekonstruována a na její plošinu byla přimontována cisterna s vodou. Tramvaj při jízdě promazává koleje a v létě bude kropit travnaté pásy mezi kolejemi. Její jízdu mohou lidé sledovat živě na internetu.

Ne voze je nainstalováno 2320 světýlek plus vánoční anděl. "Chceme dokreslit a zpestřit vánoční atmosféru obyvatelům a návštěvníkům Prahy i všem fanouškům této tramvaje," uvedl mluvčí DPP Jiří Štábl.

Mazací tramvaj s evidenčním číslem 5572 slouží na pražských tramvajových tratích od ledna 2015. Každý den najede v průměru přes 200 kilometrů. Tramvaj je kromě kamery vybavena také GPS a WiFi připojením, takže je možné sledovat její aktuální polohu. Původně měla sloužit jako nákladní tramvaj pro převážení věcí mezi vozovnami, poté byla předělána na pluh a až nakonec na mazací tramvaj.

Dopravce provedl na tramvaji od května do prosince řadu úprav. "Do té doby, než byla předělána na mazačku, toho mnoho nenajezdila. Ta porce kilometrů přišla až s přestavěním na mazačku. Tím, že to mazání bylo několik set kilometrů denně, tak velice rychle došlo k vyčerpání těch kilometrů," řekl dopravní ředitel DPP Jan Šurovský.

Při rekonstrukci byla zesílena karoserie, kterou dopravce nově nalakoval, na pochozí plošinu byly namontovány nerezové plechy, byl upraven vchod v prostoru předních dveří a repasovány součásti elektrické výzbroje. "Vzhledem k velkému rozsahu oprav bylo rozhodnuto o rozšíření funkčnosti a byly instalovány kropicí nádrže na zavlažování zatravněných pásů mezi kolejemi," řekl Štábl.

Podnik má ve vozovém parku přes 900 tramvají, část z nich tvoří různé modifikace T3. Už několik let firma kupuje nízkopodlažní vozy 15T Forcity od Škody Transportation. Ve vozovém parku jsou pak rovněž technické vozy, kromě mazačky například cvičné vozy, manipulační nebo vyhlídkový vůz.