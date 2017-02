Právě zveřejněno

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) se chystá obnovit technologie prostor v metru sloužících v případě nouze jako kryt pro obyvatele. Rovněž ještě letos vypíše tendr na obnovu protichemické ochrany v metru. ČTK to dnes řekl generální ředitel DPP Martin Gillar. Zakázka týkající se protichemické ochrany by mohla dosáhnout několika desítek milionů korun, v případě dalších technologií náklady ještě nejsou vyčísleny. Pro ochranu obyvatel jsou uzpůsobeny některé části metra.

U technologií v rámci takzvaného ochranného systému metra provádí v současné době dopravce pouze údržbu a kontroluje tlakové uzávěry nebo přívody vzduchu a vody. Obnovu by však podle Gillara potřebovala veškerá technologie včetně čističky vzduchu nebo klimatizace. "Systém je funkční a pravidelně jej kontrolujeme, což ročně stojí asi 40 milionů korun, jedná se o neinvestiční dotaci od státu. Nicméně obnovu potřebuje," řekl. Peníze by rád DPP získal právě od státu.

Na obnovu protichemických čidel a softwaru, který jej ovládá, by mohlo jít až 60 milionů, záležet ale bude na výsledku výběrového řízení. Čidla jsou rozmístěna v celé síti metra.

Gillar chce jednat ve spolupráci s vedením Prahy s ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) o možnosti účasti armády na projektu ochrany. V minulosti totiž například postup v krizové situaci měla řídit armáda, nikoliv zaměstnanci DPP. "Rád bych jednal o tom, zda, odkud a kolik by armáda mohla vyčlenit vojáků, nebo zda by šly využít aktivní zálohy. Zatím to jsou ale mé myšlenky, bude záležet na jednání," řekl.

Dopravce se rovněž chystá řešit budoucnost bezpečnostních košů rozmístěných v metru. Běžné koše nechal DPP odstranit po útocích v USA v roce 2001 a následně zde byly instalovány koše odolné výbuchu. Co s koši bude, zatím není jasné.

Dopravní podnik je největší městská firma a zaměstnává přes 10.000 lidí. V Praze provozuje metro, tramvaje a většinu autobusů. Praha jeho provoz ročně dotuje více než 12 miliardami korun.