Kapské Město (JAR) - "Vypadá to jako šílený nápad, ale když si to rozeberete, není to tak bláznivé," tvrdí kapitán Nick Sloane. Proč neodříznout nějaké ty ledovce z Antarktidy, aby Kapské Město mohlo být zásobováno vodou? Sloane mívá nápady, které se vymykají normám. Tento šestapadesátiletý Jihoafričan zambijského původu, zakladatel firmy Sloane Marine Ltd, se již proslavil tím, že uvolnil uvázlou loď Concordia, při jejímž ztroskotání u pobřeží Itálie v roce 2012 zahynulo 32 lidí, píše agentura AFP.

Uvolnění Concordie byl dosud jeho největší úspěch. Pokud se však Sloanemu podaří uskutečnit jeho nynější nápad, nepochybně mu to zajistí nesmrtelnost. Kapské Město na jihozápadním výběžku Jihoafrické republiky a jeho čtyři miliony obyvatel trpí strašlivým suchem.

Letos se město téměř dostalo do kritického stavu, kdy voda přestane téci z kohoutků. Zabránilo tomu jen drastické omezení spotřeby vody, které platí dosud. Katastrofický scénář se však může stát skutečností, jestliže v nadcházejících měsících nezaprší.

Aby Kapské Město zachránil, navrhuje Sloane pustit se do ledovců, obrovských rezervoárů sladké vody, které plavou sotva 2000 kilometrů od jihoafrického pobřeží v Antarktidě.

"Každý rok se uvolňují tisíce ledovců a plavou směrem ke Kapskému Městu. Matička příroda nám ukazuje cestu a říká: Jsem tady, stačí si jen vzít," vysvětluje.

Až dosud se o takovou věc nikdo nepokusil. "V Rusku už odráželi ledovce, které plavaly k ropným zařízením. Ty ale vážily asi půl milionu tuny. Zde mluvíme o 100 milionech tun," podotýká Sloane.

Zaměřuje se na ledovce, které se podobají obrovským stolům. Jsou 850 až 1000 metrů dlouhé, asi 500 metrů široké a silné 220 metrů.

Ideální ledovec bude zjišťován pomocí dronů a satelitů. To bude nejjednodušší část operace. Ledovec pak bude zabalen do izolační látky a výkonný remorkér ho pomalu dopraví k jižnímu výběžku Afriky. Ne však ke Kapskému Městu, kde je příliš teplý proud. Bude odtažen asi 150 kilometrů severně, do zálivu Svaté Heleny v Jihoafrické republice. Podle Sloaneho je to ideální místo: studený Benguelský proud udržuje vodu na 12 stupních Celsia a bývalé koryto podmořské řeky poslouží ledovci jako parkoviště.

Voda z ledovce, která bude odtávat, bude vedena přímo do obrovské nádrže a stroj bude odřezávat led. To potrvá asi rok. Denně tak bude získáno 150 milionů litrů vody, která se bude převážet v cisternách až do Kapského Města.

"Krizová situace s vodou nebude vyřešena, ale tímto způsobem Kapské Město získá 20 až 30 procent roční spotřeby vody," soudí Sloane.

Náklady však mají být obrovské: na jeden ledovec to bude kolem 160 milionů dolarů (3,5 miliardy Kč). Zástupce kapského starosty Ian Neilson je skeptický. "Zdá se, že odsolování vody by bylo levnější," říká. "Ani nevíme, kolik vody by skutečně z ledovce bylo," dodává.

Nikdy nebyla přepravována po moři taková těžká váha. Nerozlomí se ledovec na své cestě? Jak bude tát? Jak zdolávat proudy při jeho přepravě?

"Vzhledem ke stále častějším obdobím sucha se v této technologii skrývá obrovský potenciál," soudí nicméně generální ředitel švýcarské společnosti Water Vision Wolfgang Foerg, kterého už kontaktovali Australané, aby přivezl ledovec do Austrálie.

"Není snadné žádat pro takovou novou věc veřejné peníze," říká norský expert na ledovce Olav Orheim, kterého už o takovou operaci asi před 40 lety požádala Saúdská Arábie. "Není to však tak nerealistické vzhledem k tomu, že se naše znalosti za 40 let hodně rozšířily. Je to riskantní podnik, ale na konci se sladkou odměnou," dodává.