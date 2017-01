Los Angeles - Zástupci Atlantické divize vyhráli sobotní dovednostní soutěže Utkání hvězd NHL v Los Angeles a pro semifinále dnešní exhibice (21:30 SEČ) si vybrali za soupeře Metropolitní divizi. První souboj o finále obstará klání Pacifické s Centrální divizí. Soutěž o nejtvrdší střelu ovládl potřetí za sebou obránce Shea Weber z Montrealu a nejrychlejším bruslařem se stal útočník Connor McDavid z Edmontonu.

Atlantická divize v závěrečné soutěži samostatných nájezdů zdolala Pacifickou 4:1 a její kapitán, brankář Carey Price, si mohl vybrat soka i pořadí semifinále pro samotnou All Star Game. Rozhodl se pro nejsilnější divizi této sezony, protože v ní hrají tři ze čtyř nejlepších celků - vedoucí Washington (72 bodů), třetí Columbus (68) a čtvrtý Pittsburgh (65).

"Proč ne? Měl by to být tým, s kterých bychom se stejně mohli potkat ve finále, tak jsem si řekl, že je můžeme porazit a odstranit z cesty dříve," komentoval pro nhl.com Price svůj výběr. "Sdílíme tady jednu kabinu, takže to bude zajímavý souboj," usmíval se kapitán Pittsburghu Sidney Crosby poté, co se rozhodlo, že se odehraje souboj výběrů z Východní konference. Vítěz Utkání hvězd získá prémii ve výši jednoho milionu dolarů.

O vítězů dovednostních soutěžích se po pěti disciplínách rozhodovalo už jen mezi Atlantickou a Pacifickou divizí v závěrečných samostatných nájezdech. K vítězství Atlantické 4:1 pomohl dvěma body právě hostující Crosby. Oba finalisté si totiž z nepostupujících celků vybrali jednoho zástupce, který se speciálním pukem měl možnost získat za svůj gól dva body. Trefili se i Brad Marchand z Bostonu a Shea Weber z Montrealu.

Hlavní hvězdou poslední disciplíny se stal ale šestiletý syn Ryana Keslera Ryker. "Bylo to úžasné. Nejdříve mě diváci vybučeli a jemu pak aplaudovali. Ten gól, oslava, byl to parádní konec," usmíval se Kesler, který hraje za Anaheim, kalifornského soka Los Angeles.

Spolu s obráncem Camem Fowlerem mu tak příznivci Kings dali pocítit rivalitu. "Fanoušci otočili. Myslím, že mají rádi Keslera, ale malého Keslera. Mě pořád nesnášejí," prohlásil Kesler.

Ryker Kesler se už přestavil v soutěži na přesnost střelby ze čtyř různých čar, ale z obranné modré místo do dobrého otvoru zamířil k malým brankám postaveným z předchozích disciplín na kruhu pro vhazování. Při svém nájezdu ale překonal Price střelou v pádu mezi betony a mohl si vychutnat oslavu gólu. "Čistý průstřel," smál se Price.

Z tradičních disciplín opanoval rychlost střelby opět Weber, předsezonní posila Montrealu z Nashvillu. Dosáhl rychlosti 165,4 kilometru v hodině. Předčil osmnáctiletého nováčka Patrika Laineho z Winnipegu (163,7 km/h) a navázal na svá prvenství z loňska z Nashvillu a z předloňska z Columbusu.

"Je vždycky skvělé vyhrávat," prohlásil Weber. "Z nějakého důvodu letos nebyly střely tak rychlé jako obvykle," doplnil jednatřicetiletý zadák, který před dvěma roky vyslal pokus rychlostí 174,6 km/h a přiblížil se rekordu slovenského beka Zdena Cháry z roku 2012 (175,1).

Nejrychlejším bruslařem se stal s časem 13,02 sekundy McDavid, nejproduktivnější hráč této sezony NHL. Předčil ruského forvarda Nikitu Kučerova z Tampy Bay (13,16).

Skvělý kousek se povedl při přesnosti střelby brankáři Mikeovi Smithovi z Arizony, který trefil malý otvor veprostřed branky až brankové čáry, tedy z téměř z 59 metrů. "Nemohl jsem tomu uvěřit. Byl jsem v šoku jako všichni ostatní. Byla to náhoda, ale bereme to," řekl Smith, který ziskem 20 bodů získal disciplínu jednoznačně pro Pacifickou divizi.

Výsledky dovednostních soutěží Utkání hvězd NHL:

Soutěž šikovnosti (střelba z voleje, přesnost střelby na malé branky, dvě disciplíny slalomu, gól brankáře):

1. souboj: Centrální divize - čas 1:44,03 minuty. Pacifická divize - 2:03,12.

2. souboj: Metropolitní divize - 1:21,70. Atlantická divize - 1:39,69.

Celkové body: Metropolitní - 2, Centrální - 1, Atlantická a Pacifická - obě 0.

Přesnost střelby ze čtyř čar:

Hodnocení: Pacifická - 23 bodů, Metropolitní a Centrální - obě 1, Atlantická - 0.

Celkové body: Metropolitní - 2, Centrální a Pacifická - oba 1, Atlantická - 0.

Přesnost střelby čtyři terče na čas:

Okposo (Atlatická) porazil Tavarese (Metropolitní), Crosby (Metropolitní) porazil Matthewse (Atlantická), McDavid (Pacifická) porazil Laineho (Centrální), Carter (Pacifická) porazil Kanea (Centrální). Bod za nejrychlejší čas získala Metropolitní divize.

Celkové body: Metropolitní - 4, Pacifická - 3, Centrální - 2, Atlantická - 1.

Rychlost bruslení:

1. souboj: 1. Kučerov (Atlantická) 13,160 sekundy, 2. Atkinson (Metropolitní) 13,330.

2. souboj: 1. Trocheck (Atlantická) 13,320, 2. Simmonds (Metropolitní) 13,650.

3. souboj: 1. Laine (Centrální) 13,420, 2. Horvat (Pacifická) 13,430.

4. souboj: 1. McDavid (Pacifická) 13,020, 2. MacKinnon (Centrální) 13,620.

Nejrychlejší čas: McDavid.

Body: Pacifická - 5, Metropolitní - 4, Atlantická - 3, Centrální - 2.

Nejtvrdší střela:

1. souboj: 1. S. Jones (Metropolitní) - 157,9 km/h, 2. Hedman (Atlantická) - 151,6.

2. souboj: 1. S. Weber (Atlantická) 165,4, 2. Ovečkin (Metropolitní) 157,4.

3. souboj: 1. Laine (Centrální) 163,7, 2. Burns (Pacifická) 157,2.

4. souboj: 1. Doughty (Pacifická) 152,2, 2. MacKinnon (Centrální) 148,5.

Celkový vítěz: S. Weber.

Body: Pacifická - 6, Atlantická, Metropolitní - obě 5, Centrální - 3 (do finále postoupily Pacifická a Atlantická divize)

Samostatné nájezdy:

Atlantická divize - Pacifická divize 4:1.