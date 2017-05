Praha - Před sedmi roky útočník Jakub Voráček jako nováček na hokejovém mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem slavil zisk zlata, teď by rád jako kapitán dovedl mužstvo na stejném místě k dalšímu medailovému úspěchu. Cestu začne český tým v Paříži v pátek proti obhájcům titulu z Kanady a pro oporu Philadelphie bude duel pikantní. Potkat se v něm může hned s pěti spoluhráči z týmu Flyers.

Voráček nosil 'céčko' na domácím světovém šampionátu v Praze v roce 2015 a na přání kapitána Tomáše Plekance ze zářijového Světového poháru mu i po přípravě zůstane. "Jsem v klidu. Když mi to trenéři sdělili, tak jsem řekl, že mi to nevadí. Samozřejmě je to zodpovědnost a doufejme, že přivezeme placku," řekl Voráček novinářům před dnešním odletem do Paříže.

Už se těší na páteční ostrý start. Češi se od 20:15 utkají s Kanadou. "Začíná nám těžký turnaj proti Kanadě. Je podle mého lepší dostat Kanadu hned na začátku než potom rozjetou ke konci skupiny nebo ve čtvrtfinále," podotkl.

Potkat se na ledě může s klubovými spoluhráči Seanem Couturierem, Claudem Girouxem, Travisem Konecným, Braydenem Schennem a Waynem Simmondsem. "Giroux mi psal před pár dny, ale to hecování přijde až před zápasem. Samozřejmě se na to těším a doufám, že vyhrajeme," doplnil Voráček.

Voráček už dovedl tým k triumfu minulý týden v generálce na Carlson Hockey Games v Českých Budějovicích. Mistrovství světa ale podle něj bude o něčem jiném. "Je dobře, že jsme hráli dobrý hokej, dobře se bruslilo. Všechny tři týmy jsme přebruslili, což je do turnaje dobré. Ale je to úplně o něčem jiném, zase o level výš. Musíme na to být připravení," prohlásil Voráček.

Naladit formu musí podle něj tým hlavně před play off. "Loni kluci hráli výborně a pak se prohrálo na nájezdy ve čtvrtfinále a je to neúspěch. Musí být trošku štěstí a vůle, musí se sejít okolnosti, aby se uhrál nějaký výsledek," podotkl Voráček.

Za silnou stránku považuje rychlost. "Bruslili jsme opravdu velice dobře. Finy i Švédy jsme poslední třetinu přebruslili. Čtvrtfinále je osmý zápas, síly budou ubývat a já doufám, že nám to vydrží," přeje si Voráček, který trénoval v poslední přípravě před odletem v útoku s Janem Kovářem a Lukášem Radilem.