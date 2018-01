Praha - Dokonalý debut za A-tým sparťanských fotbalistů má za sebou útočník Václav Drchal. Osmnáctiletý talent v dnešním úvodním zápase zimní přípravy proti druholigovému Táborsku v 52. minutě vystřídal zraněného Eldara Čiviče a během následujících deseti minut se v premiéře uvedl hattrickem. Doufá, že by mohl zůstat v kádru pro jarní část sezony.

"Nevěděl jsem, že vůbec nastoupím. Jsem rád, že jsem dostal šanci a že jsem ji takhle využil. Hattrick na úvod? To je krásný začátek, je třeba pokračovat," řekl novinářům Drchal po výhře 7:2.

Do utkání na Strahově šel za stavu 2:2 a následně jej rozhodl. Nejprve dvakrát doklepl míč do sítě, poté jako mazák udělal při úniku kličku gólmanovi a zakončil do prázdné branky. "Úplně bych neřekl jako mazák, ale byla to situace stejná jako v zápase předtím v dorostu. S tím rozdílem, že tady je všechno rychlejší," prohlásil Drchal.

Hattrickem stylově oslavil pondělní prodloužení smlouvy ve Spartě do roku 2020. "Je to velice příjemné. Jsem za to rád, že jsem mohl tady ve Spartě zůstat a prodloužit smlouvu. Doufám, že se udržím v A-týmu, a budu rád, když budu moci zůstat i pro jaro," přál si rodák z Českých Budějovic.

Se Spartou trénuje od začátku zimní přípravy v minulém týdnu. Šanci si vysloužil díky povedenému podzimu, během něhož dal v dorostenecké lize za 15 zápasů 22 gólů.

"Jsem moc rád, že můžu trénovat s áčkem. První den samozřejmě byla lehká nervozita, ale čím déle jsem tu, tím lepší to je. Je to úplně jiné než dorostenecký fotbal. Je to daleko rychlejší, tvrdší, takže je to těžké se tomu přizpůsobit," uvedl Drchal.

Nevyhnul se tradičním nováčkovským povinnostem. "Samozřejmě dělám všechno, foukám balony. Prostě dělám tu práci toho nejmladšího," řekl s úsměvem. "Anglicky umím, takže se zahraničními hráči se v pohodě dorozumím," doplnil český reprezentant do 19 let.

Hned po úvodním zápase za "áčko" Sparty ho nemine tučné zápisné. "Pokladník už říkal, že to bude dražší. Za příchod a ještě za hattrick," usmál se Drchal.

Jeho výkon ocenili i sparťanští trenéři. "Je to takový buldoček. Vypadá velmi dobře v tréninku, je rychlý, silný," uvedl asistent trenéra Radoslav Kováč. "Je samozřejmě velmi brzy na to říct, zda zůstane i pro jaro. Ale jestli bude pokračovat tak, jak se předvedl dnes, je ta šance velká," dodal Kováč.