Karlovy Vary - Hokejisté Litvínova vyhráli v 5. kole baráže o extraligu na ledě Karlových Varů 4:3 v prodloužení a upevnili si druhé místo. Mají náskok dvou bodů právě před Energii i posledním Kladnem, rovněž na rozdíl dvou bodů se naopak přiblížili vedoucí Jihlavě. Zápas plný obratů rozhodl v čase 64:36 obránce Lukáš Doudera.

K podkrušnohorskému derby nastoupila obě mužstva s drobnými změnami v sestavě. Litvínovu chyběli Jánský a Černý, domácím Gríger. V úvodním dějství byla od úvodního vhazování aktivnější Energie, která si hned ve druhé minutě vynutila přesilovou hru. Soupeře v uzamkla v obranném pásmu, ale gólově se neprosadila.

V 11. minutě už ale otevřel skóre Kohout, který ujel hostující obraně, a přestože byl tísněn, překonal bekhendovou střelou Petráska. Za Severočechy v první třetině zahrozil pouze Gerhát.

Když v 25. minutě domácí Krejčí neprostřelil z mezikruží hostujícího gólmana, začal se vývoj utkání otáčet ve prospěch Litvínova. Nejdříve v 26. minutě Baránek, který v minulé sezoně hostoval v Karlových Varech, objel branku a nahozený puk si obránce Šenkeřík nešťastně srazil do vlastní sítě. Za 56 vteřin otočil stav Mikúš, který propasíroval puk pod betonem Novotného po Sörvikově střele.

Ve 43. minutě mohl zvýšit Trávníček, který po Plutnarově chybě nadvakrát nepřekonal karlovarského brankáře. Litvínov přitvrdil hru a domácí přehrával v osobních soubojích. V 50. minutě však udeřila Energie. Plutnarovo nahození tečoval za Petráska Vrdlovec, sudí si situaci ještě prověřili u videorozhodčího.

V 56. minutě se po povedené střele Krejčího dostali zase do vedení Západočeši. Za 97 sekund ale vynutil druhou brankou v utkání prodloužení Baránek, který z levého kruhu zužitkoval Hanzlovu přihrávku.

V prodloužení si Karlovarští vytvořili několik příležitostí, ale Litvínov vytěžil z minima maximum. Prostor k zakončení dostal opět na levém kruhu Doudera a rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Konečně se nám povedlo dobře vstoupit do zápasu. První třetina byla z naší strany taková, jak jsme si představovali. Myslím, že jsme měli dostatek šancí, aby skončila větším brankovým rozdílem v náš prospěch. Ve druhé třetině jsme také nehráli špatně, hosté se do nás trošičku více tlačili, ale bohužel jsme je nakopli naším nešťastným vlastním gólem. Potom jsme byli trochu v útlumu a za minutu jsme dostali další branku. Po druhé třetině jsme si řekli, že to rozhodně nevzdáme a na ledě necháme všechno, což hráči udělali a otočili vývoj. Potom jsme tři minuty před koncem zase dostali smolný gól. Bojovali jsme dál, v prodloužení jsme měli dvě nebo tři vyložené šance, ze kterých jsme mohli dát gól. Bohužel po jedné chybičce v rozebírání hráčů v našem pásmu jsme dostali rozdílový gól. Myslím, že jsme si dnes zasloužili tři body, ale máme jeden. Musíme zvednout hlavy a připravit se na dvě venkovní utkání. Tabulka je vyrovnaná, nic se teď rozhodně neděje. My se dobře připravíme, abychom získali body venku."

Darek Stránský (Litvínov): "My jsme nehráli v první třetině podle plánu, jaký jsme si předsevzali. Soupeř byl aktivnější a živější. Vedl a zatápěl nám. Do druhé třetiny jsme vstoupili mnohem lépe, byli jsme aktivnější, agresivnější a daleko lepší než v první třetině. Podařilo se nám dát poměrně rychle za sebou dva góly a měli jsme i nějaké šance na to, abychom zvýšili rozdíl. Ve třetí třetině byl ale opět aktivnější soupeř, vytvářel si šance z rychlých protiútoků a korunoval to tím, že zápas otočil. V závěru se nám podařilo vyrovnat a v prodloužení měl soupeř pár střídání, při kterých nás zamknul. Ale my jsme nakonec dali vítězný gól a jsme nesmírně šťastní, že jsme dnes udělali dva body."

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 3:4 v prodl. (1:0, 0:2, 2:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Kohout (Krejčí), 50. Vrdlovec (Plutnar, T. Rachůnek), 56. Krejčí (O. Beránek) - 26. Baránek (Sörvik, Matoušek), 27. J. Mikúš (Sörvik, M. Hanzl), 57. Baránek (M. Hanzl), 65. L. Doudera (Trávníček). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - Brejcha, Pešek. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 5226.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Podlipnik, Plutnar, M. Rohan, Kovačevič, Krejčí - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Kverka, Stloukal - Šafář, Skuhravý, Osmík - Vrdlovec, Tuominen, O. Beránek. Trenéři: Pešout a Mariška.

Litvínov: Petrásek - Baránek, Sörvik, Hunkes, Iberer, Z. Sklenička, Frolo, od 21. navíc L. Doudera - M. Hanzl, J. Mikúš, Marek Růžička - Gerhát, V. Hübl, F. Lukeš - Matoušek, Řehoř, Trávníček - Jícha, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.