Praha - Dvanáct nováčků na velké mezinárodní akci vybral kouč české reprezentace Josef Jandač do týmu pro mistrovství světa v Dánsku. Křest ohněm bude druhý vrchol olympijské sezony představovat především pro defenzivu, z které může debutovat hned pět hokejistů. Jandač po předešlé sérii sedmi výher v přípravě nedělal tragédii z vystoupení na Švédských hrách, kde tým skončil bez bodu poslední. Po něm nabádal beky především k jednoduché hře.

"Občas dostat přes hubu včas není nikdy na škodu," zhodnotil Jandač generálku z minulého týdne v Södertälje a Stockholmu. "Žádná prohra pozitivní není, ale nechci z toho dělat nějakou vědu. Pro nás je to důležité hlavně v tom, že jsme dali prostor všem hráčům."

V neděli večer Jandač zúžil kádr na 26 hráčů. Nováčky na velkém turnaji jsou brankáři David Rittich, Dominik Hrachovina, obránci Michal Moravčík, David Musil, Martin Pláněk, Filip Pyrochta, David Sklenička a útočníci Filip Chytil, Martin Kaut, Martin Nečas, Andrej Nestrašil a David Šťastný.

Na světovém šampionátu budou hrát poprvé také bek Adam Polášek s forvardem Dominikem Kubalíkem, kteří startovali na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu, i útočník Dmitrij Jaškin, jenž se představil na Světovém poháru v roce 2016.

V přípravě měl Jandač široký kádr i kvůli tomu, že šampionátu předcházely v minulých dvou týdnech dva turnaje Euro Hockey Tour - Carlson Hockey Games v Pardubicích a Švédské hry. "Bohužel v přípravě došlo k většímu počtu zranění včetně omluvenek, které navíc přišly předtím," připomněl trenér absence stabilních reprezentantů v čele s útočníkem Janem Kovářem z Magnitogorsku a především obránců.

Z týmu, který se na olympiádě dostal do semifinále, nemohl počítat s Jakubem Nakládalem z Jaroslavle, Janem Kolářem z Chabarovsku a Tomášem Kundrátkem z Nižního Novgorodu, Ondřej Němec z Komety Brno ukončil reprezentační kariéru. V přípravě se pak zranili Ondřej Vitásek z Chanty-Mansijsku a Vojtěch Mozík z Podolsku. Zbyli tak jen Polášek s Michalem Jordánem.

"Budeme s obránci pracovat furt. Něco jsme si k tomu v sobotu řekli. Připadalo nám, že ze začátku byly výkony lepší a s přibývajícími zápasy výkon obránců šel dolů. Je to taky dané sílou soupeřů, kteří obměnili soupisku," poukázal Jandač na fakt, že Švédové, Finové a Rusové své týmy pro Švédské hry výrazně posílili oproti Carlson Hockey Games, které Češi o týden dříve ovládli bez ztráty bodu.

"Ti kluci by měli nabrat zkušenosti v zápasech a nekomplikovat si to. Voláme po jednoduchosti, potřebujeme od nich první přihrávku, aby šla včas a do hole. Aby se nebáli a necouvali tolik, neustupovali v obraně, kterou chceme hrát," řekl Jandač, jenž po méně ostřílených obráncích požaduje, aby ztratili respekt ze soupeře. "Je také potřeba, aby si v útočném pásmu na modré čáře taky něco dovolili. Defenziva i ofenziva je o pěti lidech," dodal.

Jandač je rád, že na pozvánku na MS nakonec kývl pětatřicetiletý centr Tomáš Plekanec z Toronta. Právě on má omlazenému týmu výrazně pomoci svými zkušenostmi. "Chceme, aby nám ty mladé ovečky pěkně vychoval. Měl by na mladé hráče působit klidem, zkušeností, radou a přítomností v kabině. Jeho role by jinak měla být spíš defenzivní. Není to hráč, který by měl nějak extra získávat body. Může hlídat nejlepší lajny soupeře," uvedl Jandač.