Plzeň - Trenér Pavel Vrba si po výhře 2:0 v odvetě 2. kola Evropské ligy nad Partizanem Bělehrad pochvaloval, jaké zlepšení udělali plzeňští fotbalisté v defenzivě oproti dvěma nedávným porážkám s pěti inkasovanými góly v zimní přípravě. Postupu do osmifinále soutěže si cenil stejně jako před pěti lety, kdy s Viktorií prošel přes úvodní kolo jarní vyřazovací fáze pohárů poprvé. V osmifinále by se nebránil třeba londýnskému Arsenalu.

"Cením si všech těch postupů v pohárech, ať je to s kýmkoliv a kdekoliv. Je to pro nás obrovský úspěch dostat se mezi posledních šestnáct mančaftů v Evropské lize," řekl na tiskové konferenci Vrba, jehož tým v odvetě vybojoval postup po týden staré venkovní remíze v Bělehradě 1:1.

"A samozřejmě jsem rád hlavně kvůli celému českému fotbalu, protože hrajeme o koeficient. Příští rok třeba mistr může zase postoupit přímo do Ligy mistrů, to znamená, že hrajeme o 400 milionů pro český fotbal. To také není úplně špatně," dodal bývalý reprezentační trenér.

Při třetím postupu Plzně do osmifinále Evropské ligy v roce 2014 byl u týmu jako kouč Dušan Uhrin mladší. Vrba se nyní pokusí s týmem poprvé projít do čtvrtfinále a soupeře určí Viktorii páteční los. "V dalším kole Arsenal? To by bylo úžasné," podotkl Vrba s úsměvem.

Těšilo ho, že Západočeši Partizan v domácí odvetě prakticky nepustili do šance. Před měsícem přitom v přípravě měli s obranou problémy a dvakrát po sobě inkasovali vždy pět gólů.

"Když si vzpomenu na první soustředění ve Španělsku, kde jsme dvakrát dostali pět gólů, tak to pro nás nebylo moc pozitivní. Na druhou stranu to bylo velmi poučné. Dá se říct, že od těch zápasů hrajeme mnohem víc zodpovědněji a trpělivěji a ono se to ukazuje v soutěžních utkáních jako velmi důležité," řekl Vrba.

Jeho svěřenci se od úvodu dostávali do šancí, ale první branku dal až v 67. minutě Michael Krmenčík. "Měli jsme tři čtyři šance, abychom dali gól dříve. Samozřejmě když nedáte určitý počet gólových příležitostí, potom začínáte být trošku víc nervózní. Ale já hráčům v poločase říkal, že ty příležitosti určitě přijdou, ať jsou trpěliví. A že určitě dáme gól a zvládneme to," podotkl Vrba.

Plzeň díky postupu bude mít v úvodu jara náročnější program než zbytek ligy. "Pokud to budeme hrát jako teď, to znamená tři dny a zápas, tak to vůbec žádný problém nebude. Pokud nebudeme mít zranění. Ale jak jsem řekl dříve, pokud třeba v březnu budeme mít před nějakým hodně důležitým utkáním v lize a budeme hrát Evropskou ligu, je pravděpodobné, že se přikloním spíš pro českou ligu," dodal Vrba.