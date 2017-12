Kandidátka na ministryni pro místní rozvoj Klára Dostálová hovoří 7. prosince v Lánech s novináři po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident se dnes setkal také s Jaroslavou Němcovou coby kandidátkou na post ministryně práce a sociálních věcí. Zeman už dříve avizoval, že menšinovou vládu Andreje Babiše jmenuje poté, co se setká se všemi novými adepty na vládní posty.

Kandidátka na ministryni pro místní rozvoj Klára Dostálová hovoří 7. prosince v Lánech s novináři po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident se dnes setkal také s Jaroslavou Němcovou coby kandidátkou na post ministryně práce a sociálních věcí. Zeman už dříve avizoval, že menšinovou vládu Andreje Babiše jmenuje poté, co se setká se všemi novými adepty na vládní posty. ČTK/Deml Ondřej

Lány - Ministerstvo pro místní rozvoj by se v budoucnu mělo stát ministerstvem veřejného investování. Po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem to dnes řekla kandidátka na ministryni Klára Dostálová (ANO). Záměr chce dostat i do programového prohlášení vlády.

Ministerstvo by podle ní mělo být především servisním ministerstvem pro resort dopravy. "Tak abychom si i zákonem o liniových stavbách stanovili strategické investice do budoucna, které by zavazovaly i další vlády České republiky," uvedla Dostálová.

Českou republiku je podle ní třeba připravit na financování ze státního rozpočtu. "Evropské dotace budou i díky brexitu vysychat," podotkla. Strategické investice ale podle Dostálové nemají být jen do dopravní infrastruktury. "Hovoříme například také o investicích do kulturních památek, rekonstrukcích tělocvičen, místních komunikacích, což samozřejmě nespadá do ministerstva dopravy. Je potřeba to přijmout komplexněji a skutečně připravit strategii pro investování v ČR i bez evropských zdrojů," řekla.

Chtěla by rovněž navýšit rozpočet ministerstva. Prezidenta podle ní nepříjemně překvapila informací, že byl pro příští rok snížen o 65 procent. "My jsme resort, který 70 procent rozpočtu dává do programového financování a pouze 30 procent na provoz," dodala Dostálová.

Základní parametry státního rozpočtu na příští rok schválila v prvním čtení Sněmovna v úterý. Navrhovaný schodek má proti letošnímu schválenému schodku klesnout o deset miliard korun na 50 miliard korun. Příjmy rozpočtu jsou navrženy na 1314,5 miliardy korun, výdaje by měly činit 1364,5 miliardy korun.