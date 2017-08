Račice (Litoměřicko) - Když se dnes kajakář Josef Dostál stal v Račicích mistrem světa na pětistovce, tradičně sdílel radost s maminkou, bývalou reprezentační volejbalistkou a jazzovou zpěvačkou Evou Emingerovou-Dostálovou. Ta si pochvalovala, jak její syn nejen sportovními úspěchy, ale všestrannou osobností může jít příkladem dětem.

Dostál ukazuje, že kanoistika je nejen dřina, ale také zábava. "Jste viděli ten Dostálstyle, že si řekl, že když bude mistr světa, že si stoupne do lodi a pak vypadne. My vždycky byli trochu praštěná rodina, trochu barevná, co člověk umí a co by chtěl dokázat," vyprávěla maminka čerstvě trojnásobného mistra světa.

Různorodé zájmy prý Dostálovi pomáhají. "Tím se odpoutává, že hraje šachy, chodí na ryby, se ségrama si pinkne volejbal. Je takový hodně barevný člověk, renesanční po svém dědečkovi, tak z něj máme radost, že jde příkladem všem dětem a i lidem, které něco trápí, tak on je rozesměje," líčila Emingerová.

Společně s dcerami sledovala prakticky celý program v Račicích. Viděla i synovo zklamání po sobotní bronzové medaili na kilometru. Utěšovat ho ale nemohla. "Musí se s tím srovnat sám, už je velký kluk, doslova. Mně se strašně líbila hláška kamaráda, že třetí místo už je pro něj špatné. Je to nádherné, myslím, že kdyby mu někdo řekl na začátku, že bude mít zlato a bronz, byl by asi spokojený," vyprávěla.

Na svých koncertech připomíná, aby lidé jejímu synovi fandili. "Ještě Pepovi vždycky dám písničku na těch koncertech. Když se to blížilo k Riu, tak to byla Girl from Ipanema nebo Corcovado. Pro mě jsou písničky takové modlitby pro něj a pro naši rodinu," doplnila.

Nebála se, že by hlasivky bouřlivým fanděním nějak utrpěly. "To je dobrý, ony jsou zvyklé na tenhle nápor. Je to krásné. Když je to ten šťastný křik, moc neublíží," vysvětlila.

Synovi mezitím podala raffaelo. Nakoupila mu i dorty, ale ty měl v lednici na pokoji. Obvykle mu do Račic vozí oblíbený štrůdl, ale ten tentokrát nestihla upéct.