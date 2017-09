Bukurešť - Záložníka Patrika Hrošovského po čtvrteční porážce 0:3 na hřišti bukurešťského FCSB mrzelo, že fotbalisté Plzně v úvodním utkání skupiny Evropské ligy udělali hodně chyb a dostali hloupé góly. Herně přitom podle slovenského reprezentanta nepropadli.

"Myslím, že jsme tam v prvním poločase měli dobré pasáže, dařilo se nám držet balon. Ale dostali jsme hloupé góly. Nejprve penalta, i ta druhá branka před poločasem byla laciná, jen tak to kopli za obranu a my z toho inkasovali," řekl Hrošovský novinářům.

Podle něj zápas hodně ovlivnil sporný pokutový kop z 22. minuty po souboji Tomáše Hájka s Constantinem Budescem. "Penalta ho ovlivnila dost, dostali jsme z ní gól. Předtím jsme měli stoprocentní šanci, kdybychom ji proměnili, mohlo to vypadat jinak," uvažoval Hrošovský. "Bylo to těžké. Bohužel tak to rozhodčí určil. My ovšem musíme hrát dál, tohle nás nemůže rozhodit," doplnil pětadvacetiletý středopolař.

Svěřenci Pavla Vrby se ve druhé půli na odpověď nezmohli, navíc v 72. minutě inkasovali od bývalé Steauy třetí branku. "Bylo to složité. Takhle zkušený tým, když vede 2:0, tak se postaví dozadu, hraje do brejků a už nás tam nepustí," konstatoval Hrošovský. "Prohráli jsme 0:3, ale ta hra nebyla tak špatná. Bohužel jsme udělali chyby, které soupeř potrestal," přidal bývalý hráč Sokolova, Ústí nad Labem či Znojma.

Plzeňští venku v evropských pohárech nezvítězili už pojedenácté za sebou. "Chybí nám výhry, ale byl to první zápas. Máme jich dalších pět, šance (na postup) je pořád velká," řekl Hrošovský k základní skupině G, v níž Viktoria ještě narazí na izraelský Hapoel Beer Ševa a švýcarské Lugano.