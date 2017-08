Račice (Litoměřicko) - Stříbrný olympijský medailista Josef Dostál vyhlásil před mistrovstvím světa v Račicích útok na dvě zlaté medaile, ale uvědomuje si, že na kilometru si musí dávat pozor na celou řadu soupeřů. Z finalistů podle českého kajakáře může vyhrát takřka kdokoliv. Dobrý dojem při dopolední rozjížďce na něj udělal například dvaadvacetiletý Argentinec Agustín Vernice, letošní mistr světa v kategorii do 23 let.

Mistr světa z roku 2014 Dostál čeká nebezpečí z různých stran. "V dnešní době ta špička je tak široká, že by se dalo říct, že třeba z prvních osmi může vyhrát kdokoliv. Může se tam povést někomu ulítnout jako mně v roce 2014. Byl jsem dost velkej outsider, kterej to pak vypálil na vítězství," řekl.

V jeho stopách by mohl jít třeba mladý Jihoameričan. "Může se stát, že vyhraje mladý Argentinec, co letos vyhrál mistrovství světa do 23 let. Jel jsem s ním ráno v rozjížďce a vypadal taky dost nabitě," řekl Dostál.

Dnes absolvoval dva nejméně oblíbené závody. "Samozřejmě je to ten první a pak je to semifinále na kilometr. Bývá to hrozně bolestivý, může se tam stát, že se sejde hodně rychlých borců, pak je to naplno na čas," vysvětlil.

Semifinále vyhrál po dlouhé době. "Vždycky jezdím tak akorát na postup. Dneska jsem si říkal, že bude lepší startovat uprostřed pole, abych byl na sobotu v kontaktu s tou nej špičkou," uvedl.

Zatímco při semifinále si hlídal největší soupeře, ve finále se chystá jet od začátku naplno a na nikoho se neohlížet. Mohlo by mu pomoci domácí prostředí v Račicích. "Tam ta podpora fanoušků bude potřeba," poznamenal Dostál.

V pátek ho čeká pětistovka, kvůli které v této sezoně už nezávodí na čtyřkajaku. Na této neolympijské trati letos vyhrál dva závody Světového poháru. "Není to tak namáhavá trať. Bolí to asi i víc, ale menší dobu," doplnil dvoumetrový obr.