Račice (Litoměřicko) - Většinu kilometrového závodu na mistrovství světa si kajakář Josef Dostál připadal takřka nezastavitelný. Ten pocit ho opustil v poslední čtvrtině, kdy se před něj dostali mohutně finišující Němec Tom Liebscher i Portugalec Fernando Pimenta. Bronzová medaile je pro Dostála zklamáním.

Mistr světa z roku 2014 a stříbrný medailista ze světového šampionátu 2015 i loňské olympiády se po domluvě s koučem Karlem Leštinou od začátku držel vepředu. Tempo ale neudržel. "Na 500 metrech už jsem si myslel, že to je můj životní závod stejně jako v Moskvě před třemi lety, kdy jsem vyhrál. Cítil jsem se skoro nezastavitelně. Nicméně ta moje nezastavitelnost skončila asi 250 metrů před cílem," popisoval.

Jeho hlas zněl smutně. "Je to vlastně můj nejhorší výsledek v kariéře vůbec na vrcholné soutěži, takže poměrně zklamání," řekl. Závod se podle něj lámal na poslední dvoustovce. Vítězný Němec podle Dostála možná volil obdobnou taktiku jako loni Španěl Marcus Walz na cestě za olympijským vítězstvím. "Musím se na to pak zpětně podívat, ale myslím, že se trošku svezl na vlně. Jestli byl tak dvě vteřinky za mnou v průběhu, tak je to možné. Potom do toho finiše se mu to povedlo stejně jako Španělovi, takže obrovský klobouk dolů za to, jak to zvládl takticky. Dneska opravdu byli dva lepší než já," uznal Dostál.

Nestačilo ani povzbuzování zaplněných tribun. "Vnímal jsem ten obrovský rachot, ale posledních 200 metrů jsem byl tak v háji, že jsem ani nevěděl sám o světě," řekl.

Další šanci získat vytoužené zlato před domácím publikem bude mít v nedělním finále neolympijské pětistovky, na které v této sezoně ještě neprohrál. "Nechám se pořádně vykoupat v té porážce, myslím, že mě nabudí do zítřka. Jestli jsem byl dneska ráno nesnesitelný před finále, tak to byl asi slabý odvar proti tomu, co přijde zítra," řekl Dostál, na kterého už dnes bylo lepší nemluvit.