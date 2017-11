Kyjev - Dosavadní vůdce samozvané Luhanské lidové republiky na východě Ukrajiny Igor Plotnickij dnes odstoupil ze zdravotních důvodů. Oznámil to luhanský ministr státní bezpečnosti Leonid Pasečnik s tím, že Plotnického úřad až do zvolení nové hlavy přebírá, napsala agentura Reuters. Plotnickij ve čtvrtek obvinil sesazeného ministra vnitra Igora Korneta z pokusu o násilné převzetí moci; učinil tak poté, co Kornetovy oddíly obsadily centrum Luhanska.

Situace mezi luhanskými separatisty se vyhrotila na počátku týdne, kdy byl Kornet odvolán z ministerského postu. Odvolaný ministr pak do Luhanska povolal své ozbrojence, kterým pomohli jejich druzi ze sousední povstalecké Doněcké lidové republiky. Ještě v úterý Plotnickij tvrdil, že má situaci pod kontrolou, ale od středy se začalo spekulovat o jeho útěku do Ruska. To Plotnickij popřel a ve čtvrtek vyzval k diplomatickému řešení krize. Zatímco Plotnickij obsazení Luhanska označil za puč, podle Korneta to bylo tažení proti ukrajinským diverzantům.

Kreml se dosud k dění v Donbasu nevyjádřil, naopak Kyjev hovoří o vyřizování účtů mezi separatisty. Spekuluje se, že krize v Luhansku vyústí ve sjednocení obou povstaleckých republik. O jejich sloučení se již proruští povstalci v minulosti neúspěšně pokoušeli, nakonec ale k žádné dohodě nedospěli.

V bojích na východě Ukrajiny zemřelo pět ukrajinských vojáků

Pět ukrajinských vojáků přišlo za poslední den o život v bojích mezi armádou a proruskými separatisty v Luhanské oblasti. Další čtyři vojáci utrpěli zranění, uvedl dnes list Ukrajinska pravda. Situace v rebely ovládaném Luhansku se v posledních dnech vyostřila kvůli sporům mezi šéfem samozvané republiky Igorem Plotnickým a sesazeným "ministrem vnitra" Igorem Kornetem. Centrum města v úterý obsadili ozbrojenci bez identifikačních znaků a ukrajinská armáda kvůli vyhrocené situaci ve čtvrtek zpřísnila ostrahu na demarkační linii.

Boje na východě Ukrajiny propukly před třemi lety, kdy proruští radikálové vyhlásili samozvanou Doněckou a Luhanskou lidovou republiku. Podle Kyjeva poskytuje mimo jiné i vojenskou podporu separatistům Rusko, to však Moskva trvale odmítá. Násilí se zatím od roku 2014 vyžádalo na 10.000 životů.

Podle agentury Unian probíhaly nejtěžší boje od čtvrtečního večera u obce Krymske, zhruba 20 kilometrů východně od hlavního města Luhansku. Při osmihodinových střetech zde zemřeli i čtyři separatisté, uvedla ukrajinská armáda. Rebelové ostřelovali pozice ukrajinských jednotek z minometů a lehkých pěchotních zbraní. Pod palbou se ocitli ukrajinští vojáci i poblíž Luhansku.

Zhruba 20 min vypustili separatisté z minometů na pozice ukrajinské armády také v Doněcké oblasti. Nejhůře zasáhly boje region zhruba 100 jižně od oblastní metropole Doněck.

Situace v Luhansku je nadále nejasná, ministr Kornet přitom tvrdí, že ve městě bojuje s ukrajinskými diverzanty. Pomáhají mu i doněčtí povstalci. Ruský list Novaja gazeta ve čtvrtek napsal, že šéf luhanských separatistů Plotnickij uprchl do Ruska. Média následně zveřejnila video, na kterém údajně zaznamenala jeho příjezd do Moskvy. Zprávu zatím nepotvrdila žádná ze stran, svůj odchod přitom Plotnickij popřel už ve středu.

Podle ukrajinského portálu Liga.net ozbrojenci své pozice v okolí místní radnice opustili ve středu a dnes střeží pouze budovu místní televize. Luhanská televizní stanice ani rádio přitom nefungují už od úterka.

Ukrajinský armádní analytik Dmytro Tymčuk dnes uvedl, že spor o moc v Luhansku může vést ke spojení obou povstaleckých republik s metropolí v Doněcku. O jejich sloučení se již proruští povstalci pokoušeli, zatím ale neúspěšně.