Praha - Dopravu dnes ráno komplikuje sněžení, sněhové přeháňky i silný vítr, místy se tvoří sněhové jazyky. Rozbředlý sníh po chemickém ošetření leží na Pražském okruhu, dálnici D5 a D8.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo. Na některých silnicích vítr začal tvořit sněhové jazyky a návěje, například na Jičínsku v okolí obcí Příchov, Markvartice, Stéblovice, Jinolice a Kněžnice a ve vyšších polohách na Náchodsku. Řidiči by při jízdě měli být velmi opatrní. Teploty se dnes ráno pohybovaly od minus pěti do minus devíti stupňů, zjistila ČTK u silničářů a meteorologů v kraji.

Dnes by v Královéhradeckém kraji mělo být převážně zataženo s občasným sněžením. Ojediněle se čeká mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Teploty by se měly pohybovat od minus tří do nuly, na hřebenech hor má být kolem minus dvou stupňů.

Středočeský kraj

Dopravu ve středních Čechách komplikuje dnes ráno sněžení, které je hlášeno z většiny míst v kraji. Řidiče na vozovkách trápí nová vrstva sněhu a na některých silnicích první třídy na Nymbursku, Mladoboleslavsku a Mělnicku i sněhové jazyky. Rozbředlý sníh po chemickém ošetření leží na Pražském okruhu, dálnici D5 a D8. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Silničáři hlásí dva uvízlé kamiony.

Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou Pražský okruh a dálnice D4, D5, D6 a D8 a některé silnice prvních tříd na Mladoboleslavsku, Nymbursku, Příbramsku, Kladensku a Rakovnicku. Ve všech okresech jsou pak pouze se zvýšenou opatrností sjízdné silnice nižších tříd.

Na několika místech v kraji se podle informací ŘSD tvoří sněhové jazyky, a to například na silnicích první třídy číslo 16, 32 a 38 na Mladoboleslavsku a Nymbursku či na silnicích 9 a 16 na Mělnicku. Podle webu dopravních informací uvízl na několika místech v kraji kamion, který brání provozu, a to například ve Štěchovicích u Prahy nebo u Mirošovic na Benešovsku.

Teploty ve Středočeském kraji se dnes ráno pohybují mezi minus osmi a minus dvěma stupni Celsia. Na celém území je zataženo a fouká slabý vítr, pouze na Mělnicku je hlášený nárazový vítr. Na většině území sněží. V platnosti je výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před ledovkou.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno místy komplikují silný vítr a sněhové přeháňky. Na horách Vsetínska silnice nižších tříd stále pokrývá zledovatělá vrstva sněhu. Ostatní vozovky ve Zlínském kraji jsou většinou holé a vlhké nebo holé, suché a vymrzlé, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

V kraji je převážně zataženo. Teplota se ráno pohybovala od minus osmi do minus tří stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne nejvýše na minus jeden stupeň Celsia. Podle předpovědi bude během dne postupně na většině území Zlínského kraje sněžit.

Sněžení by mělo pokračovat i v noci na středu a po celou středu, ustávat by mělo až ve středu večer. Na čtvrtek pak předpověď očekává jen ojedinělé mrholení. Noční teploty v těchto dnech klesnou již jen k minus pěti stupňům, denní stoupnou až na plus tři stupně Celsia.