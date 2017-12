Praha - Dopravu zejména ve výše položených místech ČR komplikují dnes ráno sníh, silný až nárazový vítr a na některých místech také ledovka. Zavřená zůstává zatím pro nákladní auta nad 3,5 tuny silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Pro šest krajů platí až do dnešního poledne výstraha meteorologů před ledovkou a silným větrem, který může na horách dosahovat až 125 km/h.

Kvůli silnému větru se také nerozjel horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Vítr na Sněžce dosahuje podle náčelníka lanové dráhy Jiřího Martince rychlosti 90 až 100 kilometrů v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti 60 km/h. Jezdí tedy jen úsek Pec pod Sněžkou-Růžová hora.

Silnici z Tanvaldu zavřeli silničáři pro kamiony preventivně už o půlnoci kvůli očekávanému sněžení. V horských oblastech napadlo v krátké době až deset centimetrů sněhu a stále se tam objevují sněhové přeháňky. O případném zrušení omezení na šestnáctikilometrovém úseku se bude jednat dopoledne podle vývoje počasí.

Sněžilo v horských oblastech Jizerských hor a Krkonoš, ale také v Jeseníkách nebo na Vysočině. Silnice s novou vrstvou sněhu jsou většinou sjízdné se zvýšenou opatrností, řada dalších komunikací je pokrytá zbytky rozbředlého sněhu nebo jsou mokré po chemickém ošetření.

Ledovka ráno trápí řidiče například na Lounsku, kde se také stalo několik nehod. Kluzké vozovky lze čekat také v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy. Lokálně se ledovka vyskytuje i na Vsetínsku a Uherskohradišťsku.

Podle meteorologů bude dnes zataženo až oblačno, během dne přechodně i polojasno. Na většině území čekají déšť nebo přeháňky, v polohách nad 600 metrů, na severu a východě zpočátku nad 400 metrů, sněžení. Na Českomoravské vrchovině a na Moravě se mohou ráno a dopoledne vyskytnou ojediněle i srážky mrznoucí. Odpoledne už budou přeháňky jen místy, zejména na horách. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od tří do sedmi stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách pak kolem nuly.

Jihočeský kraj

Některé jihočeské vozovky jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Platí to především pro silnice na Českokrumlovsku, Písecku, Strakonicku a Prachaticku. Na Českokrumlovsku a Prachaticku po ránu sněží. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Na Prachaticku musí řidiči počítat s tím, že na vozovkách leží rozbředlý sníh. Na Táborsku se zase vyskytují sněhové přeháňky nebo prší se sněhem. Teploty v Jihočeském kraji se pohybují kolem nula stupňů Celsia, někde lehce mrzne.

Meteorologové upozorňují na to, že po ránu může situaci komplikovat mrznoucí déšť. Přes den oblačnost ustoupí a teploty vystoupají až na šest stupňů Celsia.

Jihomoravský kraj

Dopravu na jihu Moravy komplikuje místy mrholení a mrznoucí déšť. Silničáři proto nabádají řidiče k opatrnosti. Většina silnic je ale sjízdná bez omezení, zjistila ČTK z webu silničářů.

Bez srážek jsou na jihu Moravy zatím pouze silnice na Břeclavsku. Například na Znojemsku od rána padá mrznoucí déšť. Silnice druhé a třetí třídy jsou tam sice holé, ale sjízdné se zvýšenou opatrností. Před komplikacemi varují silničáři také na Blanensku.

Teploty se pohybují na většině míst kraje kolem nuly.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci a ráno sněžilo. Silné sněžení zasáhlo především Trutnovsko a Krkonoše. Na silnicích na Trutnovsku, Náchodsku a Rychnovsku ráno ležel rozbředlý sníh. V Krkonoších jízdu řidičům ztěžovala mlha a silný vítr. Na horách by vítr mohl přes den v nárazech dosahovat rychlosti přes 100 kilometrů v hodině. ČTK to zjistila u silničářů a meteorologů.

Teploty se ráno v kraji pohybovaly od nuly do tří stupňů Celsia, na horách mrzlo. Přes den se v Královéhradeckém kraji na většině území čeká déšť, ve vyšších polohách sněžení. Odpoledne budou srážky jen místy. Teploty by se měly pohybovat od tří do šesti stupňů, na horách má být kolem nuly.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji zůstává zatím pro nákladní auta nad 3,5 tuny uzavřena silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Silničáři ji preventivně uzavřeli o půlnoci kvůli očekávanému sněžení. V horských oblastech napadlo v poměrně krátké době až deset centimetrů sněhu a stále se tam objevují sněhové přeháňky. O případném zrušení omezení se bude jednat dopoledne podle vývoje počasí, řekl dnes ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu silnic v Libereckém kraji na starost.

Šestnáctikilometrový úsek silnice 10 do Polska přes Harrachov se v posledních letech pro nákladní auta s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování dopravy tam stačí jediný kamion uvízlý v kopci. "Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili k cestě do Polska alternativní trasu přes Hrádek nad Nisou a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," dodal Šén. Autobusy a osobní auta projedou bez omezení.

Podle Pavla Pospíšila z Krajské správy Libereckého kraje aktuálně sněží jen v horských oblastech Jizerských hor a Krkonoš. "V nižších polohách, i v Liberci nebo Jablonci přechází sněžení v mrholení," poznamenal Pospíšil. Žádné problémy na silnicích hlášeny nejsou. Hlavní tahy jsou podle něj dnes ráno většinou holé, místy mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Teploty se pohybují jen kolem nuly, a silnice tak mohou klouzat. "Řidiči by měli jezdit se zvýšenou opatrností," varoval.

Meteorologové dnes v Libereckém kraji očekávají většinou dešťové přeháňky, které budou v polohách nad 600 metrů nad mořem přecházet ve sněhové. Teploty mohou vystoupat během dne až k pěti stupňům, na horách se udrží kolem nuly. Podobný charakter počasí by se měl udržet i v noci a v pátek.

Olomoucký kraj

Se zvýšenou opatrností jsou ráno kvůli sněžení a silnému větru sjízdné silnice na Šumpersku a Jesenicku. Místy napadlo několik centimetrů sněhu. Na silnicích je slabá vrstva rozbředlého nebo ujetého sněhu, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Sněžení v noci zasáhlo hlavně Šumpersko a nad ránem se oblačnost přesunula i nad sousední Jesenicko. V obou okresech jsou stále sněhové přeháňky. "Napadly jeden až dva centimetry sněhu, takže na vozovkách druhé a třetí třídy provádíme zimní údržbu," řekl ČTK dispečer šumperské správy silnic.

Opatrní by řidiči měli být kvůli sněžení a silnému větru i při jízdě po silnici první třídy přes Červenohorské sedlo, která spojuje Šumpersko s Jesenickem. "Provedli jsme tam chemický posyp a kolegové to tam ještě projedou pluhem," řekla ČTK dispečerka společnosti, která v Olomouckém kraji zajišťuje zimní údržbu silnic první třídy.

Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku jsou silnice ráno zpravidla holé a mokré. Místy jsou dešťové přeháňky. "Zatím tady žádné problémy nejsou," řekl ČTK dispečer přerovské správy silnic.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje leží místy na silnících sníh. Někde se na vozovkách může při mrznoucím dešti tvořit ledovka. Všechny cesty jsou s opatrností sjízdné, informují společnosti zajišťující údržbu silnic v regionu.

Se sněhem musí řidiči počítat v oblasti Lanškrouna, Ústí nad Orlicí a Žamberka, většinou je po solení rozbředlý. Kluzké vozovky lze čekat v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, často foukal silný až nárazový vítr. Na mnoha místech sněžilo nebo padal déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly mezi minus třemi a plus pěti stupni.

Ústecký kraj

K opatrnosti nabádají silničáři v Ústeckém kraji. Na Lounsku se tvoří ledovka, dopravu komplikuje několik menších nehod, vyplývá z informací správců silnic a policie.

Na silnici II/226 u Podbořan na Lounsku komplikuje dopravu ledovka, řidiči by tady měli být obezřetní. Dálnice D8 a D7 a silnice prvních tříd jsou po chemickém ošetření mokré. Na silnicích nižších tříd v Krušných horách leží zbytky rozbředlého sněhu, silnice jsou sjízdné s opatrností.

Nehody komplikují dopravu na Lounsku. U Žatce na silnici 225 havarovala dvě auta. Tři vozy se srazily u Bítozevsi, nehoda se obešla bez zranění. Další drobná nehoda se stala v Podbořanech.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, v polohách nad 600 metrů bude většinou sněžit. Nejvyšší teploty vystoupí na na tři až šest stupňů, na horách na minus jeden až plus dva stupně Celsia. Vát bude čerstvý vítr místy s nárazy kolem 55 km/h, ve Šluknovském výběžku až 70 km/h, na horách kolem 90 km/h. Na horách se tak mohou tvořit sněhové jazyky.

Kraj Vysočina

Dopravu na některých místech Vysočiny zkomplikoval sníh nebo déšť ze sněhem. V terénu bylo po čtvrté hodině ranní asi 30 sypačů. Sněžilo v okresech, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Třebíč. Ledovka, před kterou varovali meteorologové, se na silnicích neobjevila, potvrdil ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic. Podle Ředitelství silnic a dálnic padá déšť se sněhem i na Pelhřimovsku.

Silnice s novou vrstvou sněhu jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Platí to pro hlavní tahy i silnice nižších tříd. V kraji je zataženo, vane slabý vítr, teploty se pohybují v rozmezí minus dva až plus dva stupně Celsia.

Nejvyšší denní teploty by se podle meteorologů měly pohybovat v rozmezí dvou až šesti stupňů Celsia nad nulou, vát bude čerstvý jihozápadní až západní vítr rychlostí 18 až 36 kilometrů v hodině, v nárazech až 70 kilometrů v hodině. V polohách nad 600 m n. m. zejména na severu kraje může sněžit. Během dne bude oblačno až polojasno. Večer a v noci bude přibývat oblačnosti a srážek, vítr zeslábne.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji komplikuje ráno silný, místy až nárazový vítr. Řidiči s ním musejí počítat zejména na Vsetínsku a Uherskohradišťsku. V obou okresech se navíc může na vozovkách lokálně vyskytnout ledovka, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podle Českého hydrometeorologického ústavu vítr přes den dosáhne v nárazech rychlosti až kolem 70 kilometrů za hodinu.

Silnice v regionu jsou převážně holé a vlhké, místy se objevují dešťové přeháňky. Na většině míst v kraji je oblačno až zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne až na osm stupňů. Místy se může vyskytnout občasný déšť, ve vyšších polohách sněžení. Během dne budou srážky postupně ustávat.